"O povo quer tratamento digno", diz Da Fonte sobre emendas para saúde

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) apresentou uma série de ações voltadas à melhoria da saúde pública em Pernambuco. O parlamentar tem focado o seu mandato à destinação de emendas que estão viabilizando a modernização tecnológica de hospitais que atendem exclusivamente pelo SUS. Segundo ele, o objetivo é garantir mais dignidade, eficácia e respeito no tratamento de pacientes em todas as regiões do Estado.

De acordo com o deputado, a campanha publicitária do Partido Progressistas (PP), legenda que ele comanda em Pernambuco, está utilizando o tempo de propaganda eleitoral para apresentar à população as ações realizadas por ele na área da saúde. “Estamos prestando contas de entregas importantes, como a aquisição de um acelerador linear de última geração para o Hospital do Câncer de Pernambuco, que reduz o número de sessões de radioterapia com mais eficiência e cura”, afirmou o parlamentar.

Outro destaque citado por Eduardo foi a entrega de um PET-Scan moderno ao IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira), no Recife. O equipamento, avaliado em cerca de R$ 7 milhões, é utilizado no diagnóstico preciso do câncer e passou a ser um dos poucos em funcionamento no Estado, totalmente dedicado ao atendimento via SUS. “O PET-Scan do IMIP havia quebrado e não tinha mais conserto. A nova máquina já está funcionando e representa dignidade para os pacientes”, destacou.

Segundo Eduardo, os investimentos são frutos de emendas parlamentares dele e do também deputado federal Lula da Fonte (PP), além do esforço conjunto com o Ministério da Saúde. “Já conseguimos confirmar novos aceleradores lineares para o Hospital Português, para o Hospital Oswaldo Cruz e mais um para o Hospital do Câncer de Pernambuco, substituindo o antigo equipamento de cobalto, que exige mais sessões e causa mais danos à saúde”, explicou.

Os recursos também estão sendo direcionados a outras regiões do Estado. O deputado destacou o apoio à instalação do Hospital do Câncer do Sertão do Araripe, que está em fase final de estruturação para começar a atender pacientes da região com quimioterapia, consultórios e exames oncológicos. “É impensável que uma pessoa de Araripina precise percorrer 600 quilômetros até o Recife para fazer tratamento. Estamos mudando essa realidade”, afirmou.

O Hospital da Restauração, no Recife, também receberá uma nova máquina de ressonância magnética por meio de emendas da bancada. E o ICIA (Instituto do Câncer Infantil do Agreste), em Caruaru, também foi beneficiado com apoio para o credenciamento dos leitos de UTI pediátrica junto ao SUS.

Eduardo da Fonte destacou que, nos seus 19 anos de mandato na Câmara dos Deputados, tem priorizado investimentos contínuos para hospitais públicos. “A política precisa servir para transformar a vida das pessoas. Estamos entregando equipamentos que só existiam em hospitais privados, agora funcionando no SUS. É isso que nos move”, concluiu.

Segundo o parlamentar, a meta é seguir ampliando essas ações em todas as regiões do Estado, garantindo mais acesso e qualidade no atendimento público de saúde.

