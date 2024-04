A- A+

Recife "O PT não terá a vice", acredita João Paulo sobre eleições no Recife Deputado considera o tratamento do prefeito João Campos injusto com o partido

O deputado estadual João Paulo (PT) afirmou, em entrevista à Rádio Folha FM, no programa Folha Política desta quinta-feira (11), que não acredita que a chapa do prefeito João Campos (PSB) deve ter o Partido dos Trabalhadores (PT) na posição de vice. O deputado reclamou do tratamento que o prefeito dá ao partido em seu governo, e falou ainda sobre sua relação com a governadora Raquel Lyra.

De acordo com João Paulo, a ausência do PT na vice de João Campos poderá ser o resultado de um processo de indicação mal conduzido internamente no partido. “Eu até dei uma matéria (entrevista) dizendo que na minha avaliação política eu acho que o PT não iria ter a vice, até porque discussão para a vice não se faz da forma como nós viemos conduzindo aqui em Recife. Considero que foi um erro”, disparou o deputado.

O parlamentar fez críticas à antecipação das eleições gerais de 2026 nas negociações de composição da chapa para as eleições municipais deste ano. O deputado apontou que há muitas variáveis que podem influenciar a disputa pelo Governo do Estado, entre eles, como estará politicamente a governadora Raquel Lyra (PSDB)

João Paulo reclamou ainda do tratamento que o prefeito João Campos vem dando ao partido na gestão. “Acho que o tratamento com o PT não está sendo justo, respeitoso. Tem muita reclamação do partido, de como (o PT) participa da gestão, dos secretários”, enfatizou o parlamentar.

