Investigação O que a PF encontrou nos imóveis de luxo de Rodrigo Bacellar Relatório final da Operação Unha e Carne detalha mansões, apartamentos de alto padrão e obra milionária atribuídos ao presidente afastado da Alerj; ao menos quatro endereços foram alvo de buscas

A vida patrimonial do deputado estadual Rodrigo Bacellar (União), presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), entrou no radar da Polícia Federal na investigação que apura vazamento de informações sigilosas e suposta ligação com o Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio.

O relatório final da Operação Unha e Carne descreve imóveis de alto padrão, áreas de lazer e veículos de luxo associados ao parlamentar. Ao menos quatro endereços ligados a Bacellar foram alvo de busca e apreensão.

Um dos imóveis que mais chamaram atenção dos investigadores é uma propriedade em Teresópolis, na Região Serrana, com características de resort privado. Localizado na Estrada Francisco Smilka, 3600, no condomínio Paço de São Luiz, em Quebra Frascos, o terreno reúne diversas edificações além da casa principal.

Segundo a PF, há residência de hóspedes, casa de caseiro, academia, área gourmet ao lado da piscina, capela e até quadra poliesportiva. A casa principal tem três andares e um elevador interno. Os agentes classificaram o imóvel como de “alto luxo”.

Na garagem, foi identificado pelos agentes um veículo Mercedes-Benz GLE400D, avaliado em mais de R$ 850 mil. O porteiro informou aos policiais que Bacellar e a família utilizam o imóel desde 2022. O relatório registra ainda o pagamento de IPTU em 31 de janeiro de 2024, no valor de R$ 21 mil.

Porta blindada e vista para o mar

Na Avenida Atlântica, de frente para a praia do Leme, em Copacabana, a PF cumpriu mandado em um apartamento que ocupa todo o sexto andar de um edifício de 12 pavimentos, com cerca de 650 metros quadrados. Os agentes relataram dificuldade para ingressar no imóvel devido à porta blindada.

O prédio não ostenta fachada chamativa, mas mantém controle rígido de acesso. Câmeras monitoram a área externa, as janelas têm vidro escuro e seguranças com rádios acompanham a movimentação na portaria.

Apartamento com "camarote para garçom"

Outro endereço vistoriado fica na Rua Aires Saldanha, também em Copacabana, em prédio que corresponde a dois acessos — pela própria rua e pela Avenida Atlântica — e ocupa um andar inteiro no sétimo pavimento. O relatório da PF descreve o imóvel como “suntuosamente adornado, limpo e mobiliado”, mas com armários vazios e sem sinais de uso permanente.

Os agentes encontraram geladeiras abastecidas com bebidas alcoólicas, equipamentos novos e um espaço descrito como “camarote para garçom”. O síndico afirmou que Bacellar frequentava o local ao menos duas vezes por semana, permanecendo por curtos períodos. Segundo ele, o deputado costumava deixar o motorista aguardando do lado de fora e entrava sozinho.

Terreno de 70 mil metros quadrados em Campos

Em Campos dos Goytacazes, na Avenida Presidente Kennedy, no Parque Jockey Clube, os agentes estiveram em um terreno murado de grandes proporções — aproximadamente 100 metros de largura por 700 de comprimento, totalizando cerca de 70 mil metros quadrados.

O imóvel está em fase inicial de construção. No local, há uma edificação principal de grande porte, com dois pavimentos, estrutura de concreto em estágio avançado, andaimes montados e áreas ainda sem fechamento definitivo. Também foram identificados um campo de futebol com grama natural, quadra de vôlei de praia e piscina.

O responsável pela obra informou à PF que a construção começou há cerca de sete meses e está sendo executada pela Construtora LJJ Fortunato.

No relatório, a PF destacou ainda o padrão elevado dos imóveis e a frequência de uso restrita em alguns endereços. Para os investigadores, o conjunto patrimonial reforça a necessidade de aprofundar a análise sobre a origem dos recursos e a compatibilidade com os rendimentos declarados.

Segundo levantamento do Globo, Bacellar teve seu patrimônio aumentado em mais de 830% entre as eleições de 2018 e 2022. Os dados estão no portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Em sua primeira corrida eleitoral, em 2018, Rodrigo Bacellar concorreu ao cargo de deputado estadual declarando R$ 85 mil em espécie. Quatro anos depois, em 2022, declarou R$ 793 mil em bens: R$ 493 mil em aplicações financeiras (renda fixa), R$ 150 mil em espécie e R$ 150 mil em participação societária em uma empresa que não teve o nome divulgado.

O imóvel de Botafogo, uma cobertura com vista para o Cristo Redentor foi alugada à época pelo deputado por R$2,2 mil, preço abaixo do praticado no mercado. O dono do imóvel é Jansens Calil Siqueira, o advogado e amigo do parlamentar. Ele também dividiu a compra da casa de Teresópolis com Bacellar. O caso na época foi revelado pelo site g1.

Em abril deste ano o Conselho do MP se reuniu e, por maioria de votos (sete a três), decidiu encerrar a apuração dos dois casos. O voto da relatora Ana Cíntia Lazary Serour foi a favor do arquivamento, mas determinou a abertura de outro procedimento, que está sob sigilo, para investigar as suspeitas de evolução patrimonial e improbidade administrativa contra Bacellar.

A defesa do deputado não se manifestou até a última atualização desta reportagem.

