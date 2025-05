A- A+

JULGAMENTO O que disseram os ministros do STF para manter a ação de Ramagem por tentativa de golpe A leitura dos ministros do Supremo é que o Poder Legislativo não tem atribuição para decidir sobre ações penais em curso na Corte

Os cinco ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram de forma unânime para limitar a decisão da Câmara que suspendia a ação contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentativa de golpe de Estado. Cármen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, relator da ação penal, mantiveram o andamento do processo contra o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) por três crimes.

Os ministros da Corte interpretaram o artigo 53, parágrafo 3.º, da Constituição - que dá para a Câmara o poder de interromper o andamento de uma ação penal enquanto o parlamentar mantiver o seu mandato.

A leitura dos ministros do Supremo é que o Poder Legislativo não tem atribuição para decidir sobre ações penais em curso na Corte, e que poderiam ser anuladas apenas as acusações contra Ramagem sobre atos após a sua diplomação. Segundo os magistrados, fatos criminosos anteriores à diplomação não podem ser objeto de votação da Câmara.

Relator Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, ressaltou em seu voto que a resolução aprovada na Câmara para suspender a ação contra Ramagem é de "caráter personalíssimo", "sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus, como já definido pelo Supremo Tribunal Federal".

"Não há dúvidas em relação ao caráter personalíssimo da Resolução nº 18/2025, uma vez que, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do referido §3º do artigo 53 da Constituição Federal, somente deu ciência à Câmara dos Deputados para analisar a situação do réu Alexandre Ramagem Rodrigues e não em relação a qualquer dos corréus", afirmou o ministro no voto.

Outro requisito destacado por Moraes para a resolução da Câmara é a exigência de a infração penal ter sido praticada após a diplomação de um parlamentar - deputado ou senador - e afastou a possibilidade da imunidade ser estendida aos demais réus, como Jair Bolsonaro (PL).

"Os requisitos do caráter personalíssimo (imunidade aplicável somente ao parlamentar) e temporal (crimes praticados após a diplomação), previstos no texto constitucional, são claros e expressos, no sentido da impossibilidade aplicação dessa imunidade a correús não parlamentares e a infrações penais praticadas antes da diplomação", disse.

Moraes finalizou argumentando que "não há dúvidas, portanto, que o texto constitucional aprovado pelo Congresso Nacional" somente admite a possibilidade de suspensão de ação penal contra parlamentar, quando o STF receber denúncia por crime que o próprio Tribunal reconhecer como praticado após a diplomação.

"Na presente hipótese, são os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98?, acrescentou.

Cristiano Zanin

O ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto do relator e ressaltou que a Emenda Constitucional 35, de 2001, "disciplina que apenas as ações penais instauradas contra parlamentares por crimes praticados após a diplomação poderão ser suspensas pela Casa Legislativa correspondente".

"A sustação a que se refere o texto constitucional, inserida em capítulo próprio respeitante aos deputados e senadores, deve aludir a processos abertos por crimes ocorridos depois da diplomação e durante o mandato, como ensina a doutrina", afirmou o ministro.

Zanin destaca que a resolução da Câmara sobre a ação penal de Ramagem "deve ater-se às exigências do texto constitucional, de forma que sua aplicação deve produzir efeitos no que se refere às infrações penais praticadas por parlamentar após sua diplomação".

"Como exposto, a imunidade não se aplica a não parlamentares ou a infrações praticadas antes da diplomação. Reforço, por fim, que a suspensão integral da presente Ação Penal n. 2.668 culminaria em produzir efeitos não desejáveis em relação a corréus custodiados que, mesmo não possuindo imunidade material, teriam o trâmite das imputações que lhes pesam suspenso enquanto durar o mandato parlamentar correspondente", afirmou.

Luiz Fux

O ministro Luiz Fux deu o voto mais sucinto e acompanhou Moraes.

"In casu, considerando que a denúncia abrange a prática, em tese, de infrações penais cometidas antes e depois da diplomação do réu como deputado federal, a prerrogativa institucional da Câmara dos Deputados para a suspensão da ação penal só pode alcançar, pela literalidade do texto constitucional, os crimes supostamente ocorridos após a diplomação. Ex positis, acompanho o ministro relator", votou.

Cármen Lúcia

A ministra Cármen Lúcia ressaltou que "não há fundamento constitucional para se estender a imunidade a réus que não detenham mandato parlamentar nem a fatos anteriores à diplomação do congressista".

O ponto destacado pela ministra coloca fim à especulação de que decisão poderia ser estendido ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos demais réus.

"Interpretação outra, mais extensiva, esvaziaria uma das funções básicas do Estado de Direito, qual seja, a prestação da jurisdição, porque exegese ampliativa e sem base daquela norma de imunidade relativa privilegiaria a pessoa sem resguardo da integridade do cargo público e a honorabilidade republicana da instituição por ele integrada, o que desafinaria dos preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito", disse.

Cármen ainda destacou que Ramagem continuará a responder pelos crimes supostamente praticados antes da diplomação como deputado federal.

"Os demais crimes a ele imputados - organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado - devem ter trâmite regular, por terem sido praticados, em tese, antes da diplomação, a eles não aplicando nem aos demais corréus, a imunidade prevista na Constituição", escreveu em seu voto feito na sessão virtual, em que não há debate entre os ministros.

Flávio Dino

Já o ministro Flávio Dino acompanhou Moraes com ressalvas. De acordo com o ministro, os efeitos da resolução devem se estender até 31 de janeiro de 2027, data em que se encerra o mandato de Ramagem, ou até nova deliberação do STF.

"Não há que se falar em atribuição da Casa Legislativa para buscar suspender ação penal quanto a crimes supostamente praticados por parlamentar antes da diplomação. A razão é óbvia: o exercício do mandato parlamentar pressupõe a diplomação, de modo que, antes dela, não há o que assegurar em termos de direitos e prerrogativas. O contrário resultaria na insustentável e ilógica conclusão de que o 'Estatuto dos Congressistas' - que, repiso, destina-se a criar condições para o exercício da atividade parlamentar - se aplica a não parlamentares", disse.

Outro ponto destacado por Dino é que a suspensão aplica-se "a uma única legislatura". "Acrescento que a suspensão a que se refere o art. 53, parágrafo 3º, da CF, aplica-se a uma única legislatura. Em caso de reeleição, não há prorrogação da suspensão da ação penal. Nessa circunstância, haverá outra diplomação, e os crimes que deram ensejo à ação penal suspensa terão sido praticados durante o mandato decorrente da diplomação anterior, ou seja, antes da nova diplomação", disse.

"Somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente - tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional", finalizou.

