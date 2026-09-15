O que é 'pixuleco', termo usado por Gilmar para atacar Mendonça durante sessão no STF
Plenário está reunido nesta terça-feira para analisar desdobramentos do caso Master
Em meio a um 'bate-boca' na sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira entre os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, um termo que ficou conhecido no Brasil durante a Operação Lava Jato, em 2015, foi usado como ataque entre os magistrados.
Leia também
• Dino e Zanin votam para julgar Moraes e Mendonça na mesma sessão
• Flávio Dino vota contra a separação do julgamento de Moraes e Mendonça
• Fachin vota para manter separados casos de Moraes e Mendonça
— Evidente que se trata de um "pixuleco", de um boneco eleitoral. É disso que nós estamos falando (...) Desculpe, presidente, mas é preciso chamar as coisas pelo nome. É uma atitude covarde, vil. Até a máfia tem ética. É preciso ter decência. Não se comporta dessa forma — disse Gilmar ao afirmar que o colega teria conduzido o caso Master sob interesse político-eleitoral.
De onde vem o termo?
A expressão usada pelo decano não é nova e ficou conhecida no Brasil durante a Operação Lava-Jato, em 2015, como uma referência a dinheiro e propina. De acordo com relatos que vieram a público durante a operação, João Vaccari Neto, na época tesoureiro do PT, usava o termo para se referir aos valores cobrados de empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras.
A palavra também faz referência à palavra “pixulé”, que significa dinheiro miúdo, trocados, gorjeta e até suborno.
O termo foi incorporado pela Polícia Federal (PF), que batizou a 17ª fase da Lava Jato como "Operação Pixuleco," que tinha como principal alvo o ex-ministro José Dirceu. A ação investigava suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas a contratos da Petrobras.
Dirceu foi preso preventivamente naquela fase, que também atingiu pessoas ligadas a ele e à sua empresa de consultoria.
No entanto, o uso da palavra ganhou outro significado durante os protestos contra o governo Dilma Rousseff e o PT. Em 2015, um grande boneco inflável representando o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário passou a ser chamado de “Pixuleco”. O personagem virou um dos símbolos das manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma e de apoio à Lava-Jato.
Mendonça também teve um "pixuleco" erguido durante um ato bolsonarista Avenida Paulista no dia 7 de setembro deste ano. Na ocasião, o ministro recebeu pedidos de oração e ganhou status de herói pela condução do caso Master. O boneco gigante ficou posicionado próximo ao trio elétrico principal.