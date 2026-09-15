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Política O que é 'pixuleco', termo usado por Gilmar para atacar Mendonça durante sessão no STF Plenário está reunido nesta terça-feira para analisar desdobramentos do caso Master

Em meio a um 'bate-boca' na sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira entre os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, um termo que ficou conhecido no Brasil durante a Operação Lava Jato, em 2015, foi usado como ataque entre os magistrados.

— Evidente que se trata de um "pixuleco", de um boneco eleitoral. É disso que nós estamos falando (...) Desculpe, presidente, mas é preciso chamar as coisas pelo nome. É uma atitude covarde, vil. Até a máfia tem ética. É preciso ter decência. Não se comporta dessa forma — disse Gilmar ao afirmar que o colega teria conduzido o caso Master sob interesse político-eleitoral.

De onde vem o termo?

A expressão usada pelo decano não é nova e ficou conhecida no Brasil durante a Operação Lava-Jato, em 2015, como uma referência a dinheiro e propina. De acordo com relatos que vieram a público durante a operação, João Vaccari Neto, na época tesoureiro do PT, usava o termo para se referir aos valores cobrados de empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras.

A palavra também faz referência à palavra “pixulé”, que significa dinheiro miúdo, trocados, gorjeta e até suborno.

O termo foi incorporado pela Polícia Federal (PF), que batizou a 17ª fase da Lava Jato como "Operação Pixuleco," que tinha como principal alvo o ex-ministro José Dirceu. A ação investigava suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas a contratos da Petrobras.

Dirceu foi preso preventivamente naquela fase, que também atingiu pessoas ligadas a ele e à sua empresa de consultoria.

No entanto, o uso da palavra ganhou outro significado durante os protestos contra o governo Dilma Rousseff e o PT. Em 2015, um grande boneco inflável representando o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário passou a ser chamado de “Pixuleco”. O personagem virou um dos símbolos das manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma e de apoio à Lava-Jato.

Mendonça também teve um "pixuleco" erguido durante um ato bolsonarista Avenida Paulista no dia 7 de setembro deste ano. Na ocasião, o ministro recebeu pedidos de oração e ganhou status de herói pela condução do caso Master. O boneco gigante ficou posicionado próximo ao trio elétrico principal.

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