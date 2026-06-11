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Eleições 2026 O que explica a estagnação em pesquisas de Elmano de Freitas contra Ciro Gomes no Ceará Especialistas apontam como entraves para crescimento do petista a falta de uma identidade própria à frente do Palácio da Abolição e o recall político do adversário

A quatro meses da ida dos cearenses às urnas, o governador Elmano de Freitas (PT) tem como entraves para crescimento nas pesquisas a falta de uma identidade própria à frente do Palácio da Abolição e o recall político do adversário, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que lidera as sondagens. É o que avaliam especialistas após o levantamento mais recente da Ipsos-Ipec mostrar o petista estacionado com 33% das intenções de voto contra 44% do tucano.

Então deputado estadual, Elmano derrotou a aposta de Ciro, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União), em primeiro turno em 2022, com 53%. O atual governador sucedeu o correligionário Camilo Santana, que deixou o cargo com alta popularidade. Esse pleito ficou marcado por ter rachado a família Gomes. O motivo do rompimento de Ciro com o irmão e senador Cid Gomes (PSB), aliado do PT, foi a discordância sobre quem deveria ser o candidato do PDT — partido de ambos na época — na eleição para o governo.

‘Cenário desafiador’

A pesquisa Ipsos-Ipec, divulgada na semana passada, mostra Ciro e Elmano à frente do senador bolsonarista Eduardo Girão (Novo), que apareceu com 4%. Já 7% declaram voto branco ou nulo, e 8% estão indecisos. Numa disputa de segundo turno, o tucano tem 49% e o petista, 41%. O mesmo levantamento mostra que Elmano é considerado bom ou ótimo por 39% dos cearenses, enquanto 34% classificam como regular, e 21% definem como ruim ou péssimo.

Professor de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Emanuel Freitas avalia que a dificuldade de Elmano de crescer nas pesquisas, mesmo com um governo bem avaliado, se dá pela falta de uma marca própria do petista à frente do Executivo. O pesquisador defende que o embate de Elmano com um nome consolidado, como é o caso de Ciro, torna o cenário desafiador para angariar votos inclinados ao tucano.

"Elmano foi eleito em primeiro turno, em 2022, numa espécie de terceira vitória de Camilo, que deixou sua marca em parte considerável do secretariado e das alianças na Assembleia Legislativa da atual gestão petista. Elmano é bem avaliado como continuador da obra do Camilo, não pela imagem própria", afirma Freitas, que completa: "O Ciro apostando numa retórica de mais oposição ao Camilo do que ao Elmano ajuda a fragilizar a imagem do atual governador".

A cientista política Monalisa Torres, da Uece, também entende que Elmano é hoje um nome “muito associado e dependente” de padrinhos políticos, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Camilo. Monalisa entende que o governador “ainda carece de elementos que o identifique com o eleitor”, fator que favorece Ciro na disputa estadual.

"O Ciro é muito lembrado pela imagem de uma figura combativa. Em um contexto no qual a segurança pública é um dos temas de maior preocupação do cearense, o tucano consegue encaixar muito bem o seu perfil nesta temática tão sensível", aponta.

Já a cientista política Mariana Andrade, da Uece e da Universidade de Fortaleza (Unifor), ressalta a trajetória política de Ciro como ativo para a campanha do ex-governador:

"Ciro acumula peso e projeção eleitoral, trajetória política bem avaliada como ex-governador, baixos indicadores de rejeição e, com o atual apoio do PL, mais recursos de campanha. Enquanto o tucano não precisa convencer o eleitorado de que sabe governar, porque já tem essa prova histórica consolidada no imaginário coletivo, Elmano ainda está construindo esse registro".

A pesquisadora pondera, entretanto, que Ciro também enfrenta desafios na construção da imagem como candidato:

"Ciro tenta desnacionalizar o debate. É uma estratégia sofisticada, porque ele desvia o foco das suas derrotas presidenciais e contradições nacionais recentes, jogando no terreno onde é mais forte. Mas a disputa não é fácil, porque essas contradições tendem a cobrar um preço, sobretudo para o eleitorado indeciso".

Integrantes da campanha de Elmano apostam na avaliação positiva do governo e na participação de Lula em agendas para alavancar as intenções de voto. O presidente deve participar da inauguração de um hospital no estado até o fim deste mês. A associação de Ciro com o senador Flávio Bolsonaro (PL_RJ) também estará presente no discurso petista, numa tentativa de atrair rejeição ao tucano, cuja chapa pode contar com um candidato do PL ao Senado. Já a campanha de Ciro aposta em temas locais, como economia, segurança pública e saúde. Sobre a eleição presidencial, ele vai seguir a diretriz do PSDB, que considera lançar um nome próprio ao Planalto neste ano.

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