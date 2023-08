A- A+

Bolsonaro O que faz a agência do governo Tarcísio onde pode trabalhar a mãe da filha de Carlos de Bolsonaro Agência foi criada ainda em 2018, ainda na gestão do ex-governador Márcio França

A economista Martha Seillier, mãe da filha do vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), recebeu uma proposta de emprego do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para assumir um posto na InvestSP. A informação foi confirmada pelo próprio chefe do Executivo, que negou ter feito a oferta após pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A agência, uma organização social (OS) que tem como principal função buscar investimentos internacionais para o estado, tem unidades de representação em outros três países além dos Estados Unidos, onde Seillier atuaria.

O cargo oferecido a Seillier foi de chefe do escritório da agência de fomento InvestSP nos Estados Unidos. Com bases em Nova York, nos EUA, em Xangai, na China, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Munique, na Alemanha, a InvestSP responsável por parcerias com organizações como o Banco da China, a Associação do Comércio e Indústria de Franca, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e o Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil (BTMU).

A agência foi criada ainda em 2018, ainda na gestão do ex-governador Márcio França, atual ministro de Portos e Aeroportos do Brasil no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O órgão foi idealizada a partir de um grupo de captação de investimentos internacionais que atuava na Secretaria de Desenvolvimento estadual.

No início de sua gestão, o governador de São Paulo convidou Rui Gomes da Silva Junior para comandar a InvestSP, um de seus homens de confiança. Rui Gomes foi ex-diretor do Departamento de Estruturação e Articulações de Parcerias do Ministério da Infraestrutura no período que Tarcísio comandou a pasta. Antes, o cargo era ocupado pelo ex-prefeito de Salvador e secretário especial na equipe do ex-governador João Doria, Antonio Imbassahy, nomeado para o posto pelo ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

O governador Tarcísio afirmou que Martha Seillier ainda não respondeu se irá aceitar o posto de trabalho, mas caso a decisão seja positiva, esta não será a primeira vez que o governador de São Paulo e a economista atuam juntos. A profissional, que chegou a comandar a Infraero no início do governo de Jair Bolsonaro, foi realocada em julho de 2019 para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), departamento do governo que cuida das privatizações e concessões, que atuava em conjunto com o ministério de Infraestrutura, comandado por Tarcísio.

– Eu conheço a Martha antes do Bolsonaro. Ela trabalhou comigo no PPI no governo (Michel) Temer e no PPI no governo Bolsonaro. Conheço ela há muitos anos. Fala três idiomas, é supercompetente, conduziu vários processos de privatização. Eu tive a ideia de oferecer para ela uma vaga para ser a embaixatriz do nosso programa de investimentos nos Estados Unidos, porque temos uma vaga e não temos uma pessoa qualificada — afirmou o próprio governador de São Paulo, ao justificar o convite.

A notícia sobre o convite para que Seillier chefie o escritório da agência de fomento InvestSP nos Estados Unidos foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo. A negociação para o cargo, cuja remuneração é de 9 mil dólares (cerca de R$ 43,1 mil), ocorre há ao menos duas semanas, diz a publicação. Ela, entretanto, ainda não respondeu se aceita a oferta, segundo o próprio chefe do executivo paulista.

