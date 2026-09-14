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Caso Master O que os ministros do STF podem encontrar no celular de Vorcaro? Mensagens com autoridades, contratos do Master e vídeos de festas; são alguns dos assun que já vieram a público

A Polícia Federal informou nesta segunda-feira que já entregou aos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes a cópia de todo o material extraído do celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O telefone foi apreendido em uma das fases da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras, em novembro do ano passado.

Parte do conteúdo já foi divulgado e gerou crise no STF. Mendonça retirou um sigilo no início do mês de um relatório da PF que indicava que o interlocutor de uma série de mensagens enviadas por Vorcaro via WhatsApp era o ministro Alexandre de Moraes. A ação desencadeou uma crise sem precedentes na Suprema Corte.

Confira o que pode ter nos arquivos de Vorcaro, conforme o que já foi tornado público.

Mensagens com ministros do STF

O aparelho pode ter mais conversas com o ministro Alexandre de Moraes, cujos diálogos estão entre os principais elementos analisados pela PF.

Também já vieram a público a relação de Vorcaro com o ministro Dias Toffoli, que era sócio da empresa Maridt, que vendeu uma participação no resort Tayayá, no interior do Paraná, para um fundo do cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A relação foi descoberta quando Toffoli era relator do caso Master no STF. Ele deixou a relatoria do caso na sequência.

Toffoli disse que declarou à Receita Federal os valores recebidos na negociação e afirmou que “nunca recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel”.

O ministro alegou que só se tornou relator do caso Master quando a Maridt, da qual é sócio, não fazia mais parte do grupo implicado na investigação.

Diálogos com parlamentares

Há, ainda, conversas de Vorcaro com parlamentares. É o caso, por exemplo, do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), cujas conversas com Vorcaro foram reveladas recentemente.

Há também diálogos com o ex-ministro Fábio Faria, que atuava como um interlocutor entre Vorcaro e alguns políticos. Uma das conversas já reveladas traz a citação ao nome do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Negócios e contratos

O aparelho telefônico de Vorcaro reúne, ainda, documentos e contratos relacionados aos negócios do Banco Master e que também envolvem autoridades.

Um dos principais casos é o contrato de R$ 131 milhões do Master com o escritório de advocacia da mulher de Mores, Viviane Barci de Moraes.

Festas e encontros

Vorcaro também usava o celular para organizar festas e encontros com autoridades. Desde degustação de uísque com autoridades ao custo de R$ 5 milhões, com a presença do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, a uma festa de Halloween com proporção de 120 mulheres para 20 homens, revelada pela Revista Piauí.

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