O que se sabe sobre a internação de Bolsonaro em SP, que completou uma semana

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde a última segunda-feira (14) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O político está na unidade tratando uma erisipela na perna. Para combater a doença, que é uma infecção na pele causada por bactérias que penetram por ferimentos, o ex-mandatário está fazendo um ciclo de medicação venosa.

A primeira vez que Bolsonaro procurou atendimento médico foi na sexta-feira em Manaus, capital do Amazonas. O ex-mandatário ficou uma noite internado no Hospital Santa Júlia. Após receber alta, esteve com apoiadores e realizou uma live na noite de sábado.

No domingo, ele voltou ao hospital e foi internado novamente. Na segunda-feira, foi transferido para São Paulo para dar prosseguimento ao tratamento.

Ao chegar na capital paulista, Bolsonaro sentia dores abominarias e apresentava um quadro de desidratação, mas no momento ele já recuperou, segundo seus auxiliares.

Veja também

atos golpistas Moraes manda soltar coronel da PMDF acusado de omissão no 8 de janeiro