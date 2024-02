O que significa chamar um embaixador de volta? Entenda como medida de Lula afeta relação com Israel

A- A+

O embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, foi chamado de volta ao Brasil pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, após autoridades israelenses o convocarem para explicar uma declaração do presidente, que comparou os ataques israelenses na Faixa de Gaza ao Holocausto. A medida, no rito diplomático, tem o potencial de afetar significativamente as relações entre os dois países envolvidos, com implicações que vão desde questões diplomáticas a políticas e econômicas.

Entenda o que significa chamar um embaixador de volta e no que isso pode acarretar nas relações entre os países envolvidos:

Diplomacia abalada: A chamada de volta de um embaixador pode levar a uma redução no nível de comunicação e cooperação diplomática entre os dois países. Isso pode incluir a suspensão de diálogos bilaterais, reuniões de alto nível e negociações diplomáticas.

Expulsão de diplomatas: Em casos mais extremos, a chamada de volta de um embaixador pode ser seguida pela expulsão de diplomatas do país anfitrião. Isso pode acontecer como uma medida de retaliação ou para enviar um sinal de descontentamento mais forte.

Imposição de sanções: Em resposta a ações consideradas inaceitáveis pelo país de origem, a chamada de volta de um embaixador pode ser seguida pela imposição de sanções econômicas, comerciais ou políticas contra o país anfitrião. Isso pode incluir restrições comerciais, congelamento de ativos ou proibições de viagens para indivíduos específicos.

Escalada de tensões: Em alguns casos, a chamada de volta de um embaixador pode levar a uma escalada das tensões entre os dois países, aumentando o risco de conflito ou hostilidades. Isso pode acontecer se uma série de medidas retaliatórias forem tomadas em resposta à chamada de volta do embaixador.

Entenda a crise diplomática

No último domingo, Lula comparou as quase 30 mil mortes de palestinos que estão na Faixa de Gaza ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial, marcado pelo extermínio de mais de seis milhões de judeus.

Pouco tempo depois, o governo de Israel anunciou que iria repreender o embaixador brasileiro em Tel Aviv. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que "as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves".

"Não perdoaremos e não esqueceremos. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao presidente Lula que ele é 'persona non grata' em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras", afirmou em publicação no X, antigo Twitter.

Ao contrário do que foi exigido pelo premier, Lula já declarou que não pedirá desculpas por sua fala.

Veja também

Apoio Posse de Aldo Rebelo tem indireta a Lula e Nunes defendendo "presunção de inocência" de Bolsonaro