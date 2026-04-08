"O Rio de Janeiro virou Gotham City", diz advogado do PSD em julgamento no STF
Comparação foi feita em sustentação oral no início da sessão da Corte que determinará o trâmite da escolha do governador que comandará o estado durante um mandato-tampão
O advogado do PSD, Thiago Fernandes Boverio, comparou o Rio de Janeiro a Gotham City e disse que, caso seja realizada a eleição indireta para o mandato-tampão, "é mais fácil eleger o Coringa que o Batman".
A fala foi feita durante a sustentação oral dele no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que definirá como será a escolha do próximo governador do estado.
— Acredito que o Rio de Janeiro virou Gotham City. Se for realizada a eleição indireta, é mais fácil eleger o Coringa do que o Batman. A situação é complicada, excelências — disse o advogado.
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Iniciado na tarde desta quarta-feira, o julgamento tem como ponto central a discussão sobre os efeitos da renúncia do ex-governador Cláudio Castro e deve ser marcado por uma série de recados, nos moldes do que ocorreu quando da condenação do ex-mandatário pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Como mostrou o Globo, a maior expectativa do julgamento gira em torno do voto de três ministros — Luiz Fux, relator de uma das ações em pauta e um dos primeiros a se manifestar do julgamento; Dias Toffoli; e Edson Fachin, presidente da Corte. Antes, outros quatro ministros, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, já defenderam as eleições diretas.
Na sessão, os magistrados vão discutir duas questões: a validade das regras para as eleições indiretas no Estado, fixadas pela Assembleia Legislativa do Rio; e se elas devem ou não serem aplicadas após a renúncia e condenação de Castro.