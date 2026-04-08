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Rio de Janeiro "O Rio de Janeiro virou Gotham City", diz advogado do PSD em julgamento no STF Comparação foi feita em sustentação oral no início da sessão da Corte que determinará o trâmite da escolha do governador que comandará o estado durante um mandato-tampão

O advogado do PSD, Thiago Fernandes Boverio, comparou o Rio de Janeiro a Gotham City e disse que, caso seja realizada a eleição indireta para o mandato-tampão, "é mais fácil eleger o Coringa que o Batman".

A fala foi feita durante a sustentação oral dele no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que definirá como será a escolha do próximo governador do estado.

— Acredito que o Rio de Janeiro virou Gotham City. Se for realizada a eleição indireta, é mais fácil eleger o Coringa do que o Batman. A situação é complicada, excelências — disse o advogado.

Iniciado na tarde desta quarta-feira, o julgamento tem como ponto central a discussão sobre os efeitos da renúncia do ex-governador Cláudio Castro e deve ser marcado por uma série de recados, nos moldes do que ocorreu quando da condenação do ex-mandatário pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como mostrou o Globo, a maior expectativa do julgamento gira em torno do voto de três ministros — Luiz Fux, relator de uma das ações em pauta e um dos primeiros a se manifestar do julgamento; Dias Toffoli; e Edson Fachin, presidente da Corte. Antes, outros quatro ministros, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, já defenderam as eleições diretas.

Na sessão, os magistrados vão discutir duas questões: a validade das regras para as eleições indiretas no Estado, fixadas pela Assembleia Legislativa do Rio; e se elas devem ou não serem aplicadas após a renúncia e condenação de Castro.

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