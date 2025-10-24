A- A+

Justiça "O sentimento funcional do povo é muito importante no momento em que o juiz decide", diz Fux Ministro do Supremo defende que o Judiciário se aproxime das pessoas, como forma de ter suas decisões respeitadas

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta sexta-feira (24), em evento em São Paulo, que a Justiça brasileira "se aproxime" do povo, como forma de ver suas decisões serem respeitadas.

– O Judiciário deve contas à sociedade e, quanto mais ele se aproxima do sentimento constitucional do povo, mais uma decisão se torna democraticamente legítima e mais ela será respeitada. Não se está se falando de pesquisas de opinião pública, nem paixão passageira, mas é aferir o sentimento constitucional do povo – disse o magistrado.

A fala ocorreu durante uma feira jurídica, a Fenalaw, ocorrida no Shopping Frei Caneca, na região central de São Paulo.

Por pouco mais de uma hora, Fux falou sobre o período em que foi presidente do Supremo, em 2020, época em que desenvolveu sistemas de inteligência artificial, e disse que há pessoas com "fetiches" ao distribuir casos na corte.

– As pessoas têm um fetiche sobre 'quando a minha causa vai para o Supremo?' Só não sabe quando volta. Somos 11 ministros fazendo o trabalho de 18 mil– ressaltou.

A palestra de Fux ocorre no momento em que o ministro pediu mudança de turma no STF, deixando a primeira, em que ocorre o julgamento da trama golpista, para passar para a segunda, o que foi aceito pelo presidente Edson Fachin. Na primeira turma, ele foi o único ministro que votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão.

