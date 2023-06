"O Sistema é f*": Deltan Dallagnol narra últimos momentos e cita Tropa de Elite após perder mandato

A- A+

Poucos dias após ter sua cassação confirmada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e horas após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que sua vaga fosse ocupada por Luiz Carlos Hauly, o deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) publicou um artigo no portal de notícias de Santa Catarina OCP News.



Ao longo do texto, o ex-parlamentar lamenta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela perda de seu mandato, narra seus últimos momentos no Congresso e cita Tropa de Elite: "O Sistema é f***".

No artigo, Dallagnol considera sua cassação uma injustiça: "Mais uma vez, o Poder Legislativo permitiu que cortes superiores legislassem, ignorando a vontade do povo que tantas vezes em Brasília é barrada do lado de fora de seus palácios", diz logo no início do texto.

Em seguida, o ex-parlamentar narra que, ao receber a notícia, relembrou junto a sua equipe os momentos que passou no gabinete 739. O ex-procurador afirma ter apresentado 221 medidas em 125 dias, ou seja, ter se "esforçado" para "melhorar" o país. Alguns desses projetos são citados, como ter participado de um gabinete de fiscalização do governo Lula (PT) junto a outros 26 deputados.

Ele diz que o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, o cumprimentou com um "Tchau,Querido!", em alusão ao bordão usado pela oposição durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.



Deltan Dallagnol afirma que, apesar de ter perdido o mandato, sua alma, valores, fé e compromisso não serão "roubados. "Em um de meus últimos atos, eu desci ao Plenário e lá recebi o firme apoio dos colegas que estavam presentes. Poucos estavam lá por conta do feriado, em que a Câmara tem sessões remotas. Do lado direito da Tribuna, grandes amigos me honraram com suas vozes", detalha.

Apesar de ter sido cassado com base na Lei da Ficha Limpa, Dallagnol considera que seu crime foi ter sido fiel aos seus valores. Neste contexto, por fim, cita uma frase do filme Tropa de Elite que, segundo ele, representa Brasília: "O Sistema é f***". A decisão pela perda de mandato se deu pelo entendimento de que o ex-procurador pediu demissão do Ministério Público para escapar de punições em processos administrativos.

Veja também

twitter Ato falho: ministro de Lula elogia Haddad no Twitter e responde a própria publicação