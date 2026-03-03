O TCE afirma que não se trata de penduricalho
"Se eu, enquanto primeira-dama, que tenho toda uma equipe em torno, um olhar, câmeras, cuidados, você imagina uma mulher em um ponto de ônibus às dez horas da noite", disse
A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, revelou ter sido assediada duas vezes neste mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada nesta terça-feira (3) em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.
"Eu, como primeira-dama, não tenho segurança no lugar onde estou e em nenhum lugar", disse Janja. "Eu posso dizer que já fui assediada nesse período duas vezes. Eu sendo primeira-dama, estando em lugares que eu acho que são seguros e, mesmo assim, fui assediada."
O tema da edição do programa era o combate ao feminicídio, pauta definida como prioritária pelo Palácio do Planalto e bandeira eleitoral do presidente Lula. Sem dar mais detalhes sobre os episódios, Janja usou o exemplo para defender a vulnerabilidade das mulheres a esse tipo de violência.
"Se eu, enquanto primeira-dama, que tenho toda uma equipe em torno, um olhar, câmeras, cuidados, você imagina uma mulher em um ponto de ônibus às dez horas da noite", concluiu Janja.
Leia também
• CBTU é condenada a pagar R$ 100 mil por assédio moral e discriminação contra funcionários
• CNJ afasta de vez desembargador por assédio sexual; 'deu um tapa na minha bunda'
• Adolescente relata ter sido vítima de assédio sexual em unidade da Fundação Casa
Combate ao feminicídio
Janja vai promover, com o governo brasileiro, o combate ao feminicídio nas Nações Unidas durante a 70.ª Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70).
A principal reunião feminina da ONU ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, entre 9 e 19 de março, e contará também com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, à frente da comitiva e dos preparativos.
O presidente Lula reuniu, no início deste mês, algumas das principais autoridades da República para uma cerimônia de assinatura de um pacto de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher. Na prática, poucas medidas novas foram anunciadas. O evento teve caráter simbólico, funcionando como uma espécie de compromisso dos chefes dos Três Poderes com ações de enfrentamento aos crimes de gênero.