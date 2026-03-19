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Eleições 2026 O tempo de João Campos não é o tempo do PT Prefeito definiu chapa sem presença de Humberto e data para apresentação teve de ser revista

Aliados do presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, João Campos, confirmaram ontem que a chapa majoritária está definida.

Encabeçada pelo prefeito, tendo o senador Humberto Costa (PT) e a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) como pré-candidatos à Casa Alta e Carlos Costa, irmão do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para vice.

Aliados também avisaram que já havia dia, hora e local para apresentar os nomes. Seria hoje, às 17h, em um hotel no Pina, Zona Sul do Recife.

Mas o grupo esqueceu de alinhar isso com uma das peças-chave no conjunto: o Partido dos Trabalhadores. Humberto Costa nem estará no Recife.

Hoje ele inicia visitas a nove municípios sertanejos. A agenda só termina no sábado, com as plenárias do PT em Tabira, Serra Talhada e Petrolina, no Sertão.

Mas houve quem dissesse que o senador “teria sido convidado e só não iria se não quisesse”. Como estava no Recife, o senador não participou das reuniões entre Marília Arraes, Silvio Costa Filho e João Campos, em Brasília.

No meio de informações desencontradas, o PT tratou de divulgar um texto lembrando que ainda está ouvindo as bases.

O presidente da legenda em Pernambuco, deputado Carlos Veras, reforçou que tem trabalhado para anunciar a tática eleitoral do partido no próximo dia 28, e que ela caminha para repetir a aliança nacional.

Há quem veja que o PT no estado perde protagonismo com a demora na decisão. E outros lembram existir uma fatia da legenda que defende a aliança com a governadora Raquel Lyra. Melhor ir com calma. O tempo de João Campos não é o tempo da sigla.

Convite e apoio

O presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho, que estava ao lado de João Campos; os deputados Fernando Filho e Mendonça Filho anunciaram ontem à noite apoio à reeleição de Raquel Lyra. Nos bastidores, os líderes nacionais Antônio Rueda e ACM Neto teriam dito não apoiar o prefeito do Recife sob nenhuma hipótese. Miguel Coelho aceitou o convite para ser pré-candidato ao Senado na chapa da governadora.

Silêncio

Depois de Raquel Lyra tirar do deputado Eduardo da Fonte cargos no governo e de João Campos recuar da ideia de ter o União Progressista, o presidente do PP no estado só vai falar sobre o assunto quando a federação for homologada. O TSE marcou para dia 26.

Disposição

O presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira, aceitou a missão posta pelo pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro. Está disposto a concorrer ao Senado com ou sem palanque para o governo. E assegurou que “a tropa está unida”.

Flanelinha

“Tá achando que eu sou flanelinha, é?”, questionou Dani Portela (PT), em bate-boca com Joel da Harpa (PL) durante pronunciamento transfóbico do deputado na Assembleia. A parlamentar vai entrar com ação na Justiça contra ele, que tem combatido a ação dos flanelinhas.

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