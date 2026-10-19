A- A+

A última semana do segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem no próximo domingo, começou com um confronto na TV entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). E será marcada pela mobilização de eleitores, a articulação com aliados e a preparação para o debate decisivo na Globo, na próxima sexta-feira.

As estratégias incluem atos públicos, presença nas redes sociais e agendas voltadas a regiões com grande concentração de eleitores, especialmente o Sudeste. O cenário regional ganhou importância na reta final. Pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada ontem mostra diferenças nas intenções de voto conforme a região do país.

Lula aparece com maior percentual no Norte e no Nordeste, enquanto Flávio registra vantagem no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. No Sudeste, o senador tem 49,4% das intenções de voto, ante 43,4% do presidente, segundo o levantamento. A região tem peso estratégico por concentrar os maiores colégios eleitorais do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Nos três estados, a disputa para o governo estadual foi definida no primeiro turno, em 4 de outubro, o que deixa as campanhas presidenciais com o desafio adicional de mobilizar eleitores sem o apoio de uma segunda votação para governador.

Flávio intensificou os atos presenciais na reta final. No sábado passado, o senador participou de mobilizações em Vitória, no Espírito Santo, e em Salvador, na Bahia, acompanhado de aliados políticos, entre eles o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Ontem, participou do ato “Bloquinho do 22”, na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado de apoiadores. A mobilização ocorre em resposta aos atos promovidos pelos eleitores do petista no mesmo endereço na semana anterior e que reuniram multidões.

Lula, por sua vez, permaneceu em Brasília no sábado para se preparar para o debate da Band, enquanto aliados realizaram atividades de campanha em diferentes cidades. Em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou de uma caminhada em Heliópolis ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e das ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB).

A estratégia petista inclui ampliar a atuação de aliados eleitos e derrotados nas urnas, com atenção especial a Minas Gerais e ao Nordeste. Outro objetivo é reduzir a abstenção, especialmente entre eleitores que não terão disputas estaduais neste segundo turno. Nas redes sociais, as campanhas de Lula e Flávio intensificam a mobilização de apoiadores por meio de vídeos curtos, influenciadores e grupos de WhatsApp.

O canal “Exército do Lula”, coordenado pelo deputado André Janones (Rede – MG), ampliou sua base e passou a distribuir conteúdos para estimular o engajamento digital, enquanto Flávio conta com a “Tropa do Flávio” e pede a aliados que mantenham a divulgação da candidatura ativa até a votação. Suas últimas postagens estimulam a criação de um ambiente de virada de Lula nas pesquisas ao mesmo tempo em que prega o discurso de que o País entrará num tremendo retrocesso, caso o filho de Bolsonaro saia vitorioso.

Veja também