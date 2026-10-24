O último confronto entre Flávio e Lula

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A dois dias para o segundo turno das eleições presidenciais, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) se enfrentaram no debate promovido pela TV Globo, o último antes do pleito, que ocorre neste domingo (25). O confronto foi marcado por um tom mais propositivo em relação ao primeiro debate da Band, com alfinetadas às biografias e legados de governos dos grupos políticos dos adversários.



Primeiro bloco

O debate começou com rodadas temáticas envolvendo as regiões do Brasil. Sobre infraestrutura, Flávio perguntou a Lula do relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) que, segundo ele, registrou mais de 11,5 mil obras atrasadas no país. O petista rebateu e mencionou investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Em resposta, Flávio garantiu que vai concluir o trecho que liga Salgueiro ao Porto de Suape da Transnordestina e rasgar o país em ferrovias.



Ao responder a pergunta de Lula sobre a valorização do salário mínimo, Flávio disse que o petista foi responsável por endividar os brasileiros e elevar a taxa de juros por conta do excesso de gastos. Já Lula defendeu a política de ajustes de salário mínimo dos governos do PT. Na pergunta sobre o Centro-Oeste, Flávio afirmou que Lula trata o agronegócio com arrogância.



O presidente rebateu que os investimentos da sua gestão no setor superam os do governo Jair Bolsonaro. Sobre o Nordeste, Lula disse que o opositor não gosta da região e, por isso, não investirá nela. Já Flávio garantiu apoio e interlocução com governadores nordestinos e citou como exemplo a gestora Raquel Lyra (PSD).



Segundo bloco

No segundo bloco, os candidatos escolheram temas para fazer as perguntas. No assunto políticas públicas, Flávio admitiu ter errado ao votar contra a ampliação da licença-maternidade quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O confronto aumentou quando Lula chamou Flávio de “miliciano”, após o senador se referir ao presidente como “nove dedos”. Lula exigiu um pedido de desculpas, que foi feito.



Na área econômica, Lula afirmou que a dívida pública cairá com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e criticou propostas de cortes de gastos do rival.

Ele também destacou ações anunciadas pela gestão para microempreendedores individuais. Flávio, por sua vez, justificou que os cortes de sua eventual gestão serão “na corrupção do atual governo, na burocracia e nos mais de 30 impostos”. Ele se comprometeu a manter os investimentos no SUS.

Terceiro bloco

No terceiro bloco, o presidente Lula defendeu o fim das bets e acusou Flávio de ser contrário à medida. Já o senador do PL acusou o presidente de ser o “pai das bets” ao autorizar o funcionamento das casas de aposta on-line. Durante discussão sobre segurança pública, Lula citou a presença, na plateia, da mãe de Ana Clara Gomes Machado, de cinco anos, morta no Rio de Janeiro por um tiro de fuzil, e questionou a atuação de Flávio Bolsonaro na defesa do policial militar Bruno Dias Delaroli, acusado de matar a menina em Niterói (RJ), em 2021.



Na resposta, o senador prestou solidariedade e classificou a morte como uma tragédia. Ele ainda negou que o policial que ele defende tenha sido responsável pela morte da criança.



Em outro embate, Flávio defendeu enquadrar organizações criminosas brasileiras como organizações narcoterroristas. Já Lula argumentou que a medida ia afetar a soberania do país.



Quarto bloco

O último bloco foi dedicado a perguntas com temas livres e elevou a temperatura do confronto. O advogado Willer Tomaz foi tema do embate direto entre Lula e Flávio. O petista insiste que Willer, investigado no escândalo das fraudes bilionárias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), era sócio de Flávio. Já o senador disse que ele é apenas um “amigo”.



O presidente levantou também o tema envolvendo a ilha que é reclamada pelo jogador Richarlison, que acusa Willer e Flávio de terem a “tomado”. Flávio disse que a terra nunca foi do atleta. O senador disse também que o jogador está levando um golpe do empresário dele. Lula insistiu no tema e Flávio retrucou, questionando se o presidente teria bebido um whisky de R$ 500 mil que, segundo a imprensa, teria sido dado a Lula pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.



Já Lula acusou Flávio de envolvimento com o dono do Banco Master. Flávio sustentou que sua relação com o banqueiro se limitava ao investimento em Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem contrapartida ligada ao mandato.

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