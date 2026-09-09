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BRASIL OAB-DF abre procedimento disciplinar contra mulher e filhos de Moraes Banca diz lamentar que 'questões já analisadas e arquivadas pela PGR sejam utilizadas em contexto eleitoral'

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Paulo Maurício Siqueira, determinou a abertura de procedimento ético-disciplinar mirando os sócios titulares da sociedade Barci & Barci Advogados, escritório de advocacia da mulher e filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O procedimento atinge a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, e os filhos do casal, os advogados Alexandre Barci de Moraes e Giuliana Barci de Moraes. Também consta como sócia a cunhada do ministro, Ana Cláudia Consani de Moraes, e outra advogada.

Em nota, o escritório disse lamentar que "que questões já analisadas e arquivadas pela PGR sejam utilizadas em contexto eleitoral na OAB/DF". "Espera que o presidente da entidade, Paulo Maurício Braz Siqueira, reveja suas declarações e faça os esclarecimentos necessários, evitando a adoção das medidas cabíveis", afirmou o texto.

Siqueira comunicou esta decisão na noite da última terça-feira, durante sessão extraordinária do Conselho Pleno da OAB/DF.





A medida ocorre após a divulgação de informações sobre a atuação do escritório para o Banco Master e de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, fundador do banco. O relatório da PF, produzido no âmbito das investigações sobre o caso, trouxe novas informações sobre a relação de Vorcaro com Alexandre de Moraes e sobre a contratação da banca.

O escritório de Viviane Barci de Moraes firmou com o Master um contrato que previa pagamentos de cerca de R$ 131 milhões ao longo de três anos. O acordo estabelecia remuneração mensal de aproximadamente R$ 3,6 milhões. O banco chegou a pagar R$ 80 milhões do banco entre 2024 e 2025. A PF identificou, ainda, um segundo contrato do escritório com uma empresa que tem Vorcaro como sócio no valor de R$ 50 milhões. O documento previa possibilidade de pagamento mediante entrega de cotas de aeronaves. O escritório negou.

O material apreendido pela PF também trouxe mensagens de Vorcaro a Moraes e informações sobre a relação do banqueiro com o escritório. O documento aponta a suspeita que Vorcaro apelou ao ministro no auge da crise da instituição financeira para se livrar do cerco de autoridades. Mensagens extraídas do celular do banqueiro mostram que ele pediu a intervenção do magistrado para impedir a liquidação do banco e o avanço das investigações.

Além disso, os diálogos indicam que ele questionou o ministro sobre a sua prisão. No dia 15 de novembro, Vorcaro pergunta se não é possível reverter a situação com Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ele também questiona sobre a posição do juiz da primeira instância do Distrito Federal Ricardo Soares Leite, que acabaria assinando o mandado de prisão contra ele.

“Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo. Aquele mesmo juiz Ricardo? E o Galipolo ta sabendo? Conseguimos fazer algo? Acha que segunda ja tenho que estar fora?”, diz ele, e completa:

"Não conseguimos reverter isso com Paulo ou Andrei? Muita sacanagem isso. Isso em Brasília?"

O presidente da OAB-DF também determinou a abertura de procedimento ético-disciplinar contra o advogado Ciro Soares, que aparece no mesmo relatório da PF que traz os diálogos de Vorcaro com Moraes. O documento mostrou sua atuação junto a Vorcaro como um elo com autoridades, como Paulo Gonet.

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