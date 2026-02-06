A- A+

STF OAB do Paraná faz ato por Código de Conduta no STF; 'ausência de limites éticos agrava crise' O movimento manifesta respaldo à proposta do ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, promove nesta sexta-feira (6) ato público em apoio à adoção de um Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal. A manifestação vai ocorrer a partir de 14h, na Sala do Conselho Pleno, com apoio de entidades importantes, representativas da sociedade civil, dentre as quais a Associação Comercial do Paraná, a Fiep, a Fecomercio e o Movimento Pró-Paraná.

"A obediência a princípios éticos seja intrínseca à atuação do juiz da mais alta Corte do País, a ausência de limites éticos e de conduta, objetivamente estabelecidos em um Código, vem concorrendo para agravar a crise de credibilidade que atinge o Supremo Tribunal Federal", diz o manifesto.

"As graves notícias cotidianamente veiculadas por uma imprensa livre e fundamental à democracia, revelam a necessidade urgente de estabelecer limites éticos , sendo este o momento oportuno para a sua implementação", assinala o texto.

O movimento manifesta respaldo à proposta do ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, ‘no sentido de fortalecer parâmetros éticos e institucionais da Corte Constitucional, por meio da consolidação de diretrizes formais de conduta’.

A proposta tem como objetivo ‘reafirmar, de maneira transparente e objetiva, os valores que devem orientar o exercício da jurisdição constitucional’.

Segundo a OAB Paraná, a criação de um Código de Conduta não implica qualquer restrição à independência judicial, mas representa ‘instrumento de aprimoramento institucional adotado por cortes constitucionais em diversas democracias’.

A participação de representantes de diversos setores produtivos e institucionais do Paraná reforça o caráter plural da iniciativa, na avaliação da OAB. As entidades apoiadoras destacam que a legitimidade das Cortes Constitucionais não decorre apenas de sua competência formal, mas também da ‘clareza de seus procedimentos e da transparência de seus critérios éticos’.

A consolidação de um Código de Conduta, segundo os advogados, é ‘mecanismo de autorregulação responsável e padronização de condutas, contribuindo para o fortalecimento da estabilidade democrática e da credibilidade do sistema de Justiça’.

Segundo a OAB Paraná, ‘o fortalecimento das instituições é compromisso permanente da sociedade civil organizada’. "A definição clara de parâmetros de conduta representa passo essencial para o aprimoramento do ambiente democrático e institucional brasileiro."

LEIA O MANIFESTO DA OAB-PARANÁ

