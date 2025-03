A- A+

Política OAB reage após detenção de advogado no STF: 'Fatos serão apurados com responsabilidade'

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou uma nota nesta terça-feira, 25, sobre a detenção do desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins. Segundo a entidade, "os fatos narrados serão apurados com responsabilidade".

"A OAB recebe a representação de colegas que relatam cerceamento de defesa, e tratará do tema junto ao Supremo. Seguiremos atentos para que a relação entre advogados e magistrados seja sempre marcada por urbanidade e por respeito recíprocos", afirmou o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, em nota publicada no site da entidade.

Mais cedo, Sebastião Coelho tentou entrar na sala da Primeira Turma, onde é julgado o recebimento da denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, sem estar credenciado. Ao ser impedido, o desembargador reagiu com gritos de "arbitrários".

Segundo a assessoria do Supremo, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a lavratura de um boletim de ocorrência por desacato e autorizou, na sequência, a liberação do advogado.

Em nota, o STF informou que o advogado não havia feito o credenciamento prévio exigido para participação na sessão e, por esse motivo, foi orientado a acompanhar os trabalhos da Segunda Turma.



