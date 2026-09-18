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Vorcaro OAB-RJ divulga nota de apoio a filho de Fux após revelação de conversas com Vorcaro Banqueiro pediu ajuda de Rodrigo para tratar de um 'caso' em novembro de 2024; mensagens mostram que a relação combinava contatos sociais e interlocução profissional

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) divulgou nesta sexta-feira uma nota de solidariedade a Rodrigo Fux, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux. A manifestação ocorreu após a revelação de conversas entre Rodrigo e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

Como mostrou a colunista do GLOBO Bela Megale, Vorcaro pediu ajuda de Rodrigo para tratar de um “caso” em novembro de 2024. As mensagens foram obtidas pela Polícia Federal no celular do banqueiro.

A OAB-RJ afirma que analisou as "mensagens vazadas" e não identificou "qualquer conduta atípica, irregular ou incompatível com o exercício da advocacia".

Reportagem do GLOBO do dia 15 de setembro aponta que a sequência das mensagens mostra que a relação entre os dois combinava contatos sociais e interlocução profissional. Vorcaro e Rodrigo conversavam sobre festas, viagens, Carnaval, almoços e charutos.

Eles também realizaram uma videoconferência para discutir o “caso”, trocaram documento para análise e marcaram reuniões posteriores para “alinhar algumas questões” e fazer uma “contextualização”.

"A aproximação comercial ou a tentativa de prospecção de potenciais clientes, por constituírem atos ínsitos ao regular exercício da advocacia, traduzem o exercício legítimo da advocacia e não caracterizam postura atípica ou suspeita", diz a OAB-RJ.

Leia a íntegra da nota da OAB-RJ

"A presidente da OABRJ, Ana Tereza Basilio, integrantes da Diretoria, do Conselho Seccional e diversos advogados e advogadas do Rio de Janeiro, todos subscritores desta carta, manifestam total solidariedade ao advogado Rodrigo Fux.

Membro do Conselho da Seccional da OABRJ desde 2018, Rodrigo Fux é profissional atuante há mais de 20 anos, além de professor e acadêmico respeitado.

Rodrigo Fux sempre foi reconhecido entre seus pares por manter conduta proba e ilibada, pautada pela ética, pelo rigor técnico e pelo estrito cumprimento dos deveres profissionais.

Após análise das mensagens vazadas entre Rodrigo Fux e Daniel Bueno Vorcaro, os subscritores desta se sentem no dever de registrar que não identificaram qualquer conduta atípica, irregular ou incompatível com o exercício da advocacia. Não se identifica qualquer mácula à dignidade da advocacia ou violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB.

A aproximação comercial ou a tentativa de prospecção de potenciais clientes, por constituírem atos ínsitos ao regular exercício da advocacia, traduzem o exercício legítimo da advocacia e não caracterizam postura atípica ou suspeita.

Reafirmamos que as prerrogativas da advocacia são garantias da cidadania e do Estado democrático de Direito, e devem ser integralmente respeitadas por todas as autoridades e instituições deste país, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal."

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