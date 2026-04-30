A- A+

Ordem dos Advogados do Brasil OAB-RJ mobiliza advocacia por aprovação de projeto de lei contra o golpe do falso advogado Iniciativa convoca a classe a apoiar proposta que criminaliza a prática

A Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) iniciou, nesta terça-feira, uma mobilização da advocacia fluminense para o combate ao golpe do falso advogado. A Seccional encaminhou aos inscritos, por e-mail, uma comunicação oficial que convoca o apoio da classe à aprovação do Projeto de Lei nº 4.709/2025, que criminaliza essa prática.

De iniciativa do deputado Sérgio Santos Rodrigues (Podemos-MG), a proposta tramita no Congresso Nacional. Somente no Estado do Rio, a OAB-RJ recebeu 1.649 denúncias sobre esse tipo de crime, de 2025 até o dia 6 de abril deste ano. Quem quiser participar da mobilização deve clicar no link https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR159167.

Cada vez mais recorrente, o golpe do falso advogado envolve fraudadores que se passam por profissionais da área para extorquir dinheiro de vítimas, muitas vezes utilizando informações reais de processos e abordagens diretas aos clientes.

— Esse golpe do falso advogado tem causado grandes transtornos para a advocacia. Cada vez mais os criminosos utilizam ferramentas tecnológicas, chegando a copiar a imagem e a voz de advogados para enganar os clientes. É fundamental avançarmos em mecanismos de prevenção e responsabilização para proteger não só a advocacia, mas toda a sociedade. Por isso, o apoio a esse projeto é tão importante — afirmou Ana Tereza Basilio, presidente da OAB-RJ.

Veja também