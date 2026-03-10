A- A+

BRASIL OAB vai pedir a Mendonça acesso a todas as provas do Master e defende "apuração rigorosa" Presidente da entidade, Beto Simonetti, afirma que sociedade precisa saber o que está contido em apuração

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu pedir ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acesso às provas do caso Master, que levou à prisão, pela segunda vez, o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o presidente da entidade, Beto Simonetti, a sociedade “precisa ter revelado o que tem” no inquérito.

Segundo Simonetti, o pedido será entregue a Mendonça pessoalmente. O advogado afirmou nesta manhã que a OAB já requereu uma audiência no gabinete do ministro do STF e que aguarda a data para o encontro. A entidade quer acesso integral às provas obtidas até o momento na investigação, que já teve três etapas ostensivas abertas. A decisão pela apresentação do pedido a Mendonça se deu por aclamação em reunião do Conselho da OAB.

O anúncio do pedido de acesso foi feito após Simonetti se reunir com representantes da OAB nos 27 Estados e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, no Conselho Nacional de Justiça nesta manhã.

Em nota, a entidade disse ter defendido, durante o encontro, “apuração rigorosa dos fatos envolvendo qualquer autoridade” no bojo das apurações da Operação Compliance Zero.





O caso Master também foi tema de reunião entre Fachin e Mendonça, realizada na noite de ontem na Presidência do STF. Em meio ao rescaldo das novas revelações sobre o suposto grupo criminoso que, segundo a Polícia Federal, seria liderado por Vorcaro, o presidente do STF também se encontrou com outros integrantes da Corte para tratar do assunto.

Na mesma reunião, além do caso Master, foi levantado o tópico do inquérito das fake news. No mês passado, a Ordem encaminhou ao STF um ofício pedindo o arquivamento de investigações de natureza perpétua", principalmente os que "deixam de ostentar delimitação material e temporal suficientemente precisa". No documento a entidade registrou “extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração".

Segundo Simonetti, foi reafirmado, na ocasião, o “interesse” da advocacia em ver o inquértio relatado pelo ministro Alexandre de Moraes arquivado. O presidente da OAB sustenta que não há norma que permita “inquéritos permanentes e eternos”. Segundo ele, Fachin “compreende que esses inquéritos não podem se manter como estão”, mas não deu “nenhum tipo de de sinalização” sobre o eventual fim da investigação.

Simonetti ainda disse que a OAB não descarta a possibilidade de procurar Moraes para ponderar sobre “situações encontradas” ao longo no inquérito.

Veja também