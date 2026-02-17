Ter, 17 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO

Obama homenageia Jesse Jackson: 'Abriu o caminho'

Jackson, que faleceu nesta terça-feira (17) aos 84 anos, foi candidato à presidência dos Estados Unidos

Reportar Erro
Barack Obama, ex-presidente dos EUABarack Obama, ex-presidente dos EUA - Foto: Alyssa Pointer | AFP | Getty Images

O ex-presidente americano Barack Obama prestou homenagem nesta terça-feira (17) ao líder da luta pelos direitos civis Jesse Jackson, e disse que seu ativismo “abriu o caminho” que lhe permitiu tornar-se o primeiro afro-americano a chegar à Casa Branca.

Com suas duas campanhas eleitorais, Jackson “nos abriu o caminho” para chegar à presidência, escreveu Obama no X, ao evocar sua primeira vitória em 2008.

Jackson, que faleceu nesta terça-feira aos 84 anos, foi candidato à presidência dos Estados Unidos duas vezes na década de 1980.

Leia também

• Morre aos 84 anos Jesse Jackson, defensor dos direitos civis nos EUA

Reportar Erro

Veja também

Newsletter