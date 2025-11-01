Obama: todo dia, Casa Branca 'nos presenteia com dose de ilegalidade, imprudência e maldade'
Em comício na Virgínia, Obama ataca Trump e diz que EUA estão em situação "sombria".
O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, fez duras críticas ao governo de Donald Trump neste sábado, 1º, no discurso para mais de 7 mil pessoas em um comício de campanha na Virgínia em apoio a Abigail Spanberger, candidata democrata ao governo do estado.
Obama disse que Trump aborda temas como imigração, política de saúde, desigualdade econômica e o foco em questões culturais para desviar a atenção dos problemas reais. Segundo ele, os Estados Unidos e sua política estão "em uma situação bastante sombria no momento".
Leia também
• Obama saúda Prêmio Nobel a Machado e diz que deveria servir de inspiração nos EUA
• Barack Obama critica Donald Trump por ligar Tylenol a autismo
• Trump acusa Obama de "traição" em meio a crescente pressão por Epstein
"É difícil saber por onde começar, porque todos os dias, esta Casa Branca nos presenteia com uma nova dose de ilegalidade, imprudência e maldade, pura loucura", destacou Obama.
O ex-presidente dos EUA concluiu que o futuro do país depende de líderes que sirvam ao povo, não a interesses políticos ou grandes doadores. "Temos um presidente que acha que pode usar o Departamento de Justiça para perseguir seus oponentes políticos "