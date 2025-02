A- A+

Margem Equatorial Observatório do Clima vê ofensiva contra o Ibama e 'pressão política' maior com Alcolumbre no Senado ONG Greenpeace afirma 'não ser aceitável que discussões sobre abrir uma nova fronteira de exploração de petróleo em uma região tão importante como a Amazônia sejam sequestradas por interesses políticos'

A rede de entidades ambientalistas Observatório do Clima (OC) avalia haver um crescimento de uma "ofensiva" do governo federal contra o Ibama após a eleição do senador amapaense Davi Alcolumbre (União) para a presidência da Casa, no início de fevereiro.

O posicionamento ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticar, nesta semana, o que chamou de "lenga-lenga" do instituto pela falta de autorização para explorar petróleo na Foz do Amazonas.

Como revelou a coluna do Globo Lauro Jardim, Lula se comprometeu com o novo presidente do Senado a destravar logo a proibição de pesquisas na região da Foz do Amazonas, que integra a Margem Equatorial, em reunião no dia 3 de fevereiro.

O Observatório do Clima destaca que o discurso de Lula contraria a posição do próprio presidente na COP28, em Dubai, quando declarou que era "hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis".

O pedido da Petrobras para perfurar o bloco 59 foi negado pelo Ibama em maio de 2023. A petroleira recorreu, e o processo continua sob análise.

— A pressão política extrema pela licença de perfuração do bloco 59 deve ser entendida como uma porteira para liberar exploração intensa na bacia da Foz do Amazonas e em toda a margem equatorial. A decisão sobre a licença do bloco 59 cabe somente ao Ibama, mas o país deveria estar debatendo a proposta do governo de grande expansão da exploração de petróleo no país em plena crise climática — avalia a coordenadora de Políticas Públicas do OC, Suely Araújo.

Nesta quinta-feira, Lula voltou a falar sobre o impasse e disse que não se pode proibir a pesquisa. O presidente estava ao lado de Alcolumbre (União-AP) e do governador do Amapá, Clécio Vieira (Solidariedade), com quem se comprometeu que não irá fazer "nenhuma loucura".

— Esse moço aqui (referindo-se a Rui Costa, ministro da Casa Civil), tem a incumbência de a gente acertar com o Ibama que a gente não vai fazer loucura. A Petrobras é a empresa que tem mais tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas do mundo. Ninguém pode proibir a gente de pesquisar.

— Eu espero que um dia a gente não precise mais de combustível fóssil, mas esse dia está longe ainda. (...) Ninguém nesse país tem mais responsabilidade climática que eu. Eu quero preservar, mas eu não posso deixar uma riqueza que a gente não sabe se tem e quanto é a dois metros de profundidade, enquanto a Guiana e Suriname tão ficando rico às custas do petróleo que têm a 50 km de nós.

O presidente passou a se comprometer em aprovar as pesquisas para exploração na Margem Equatorial meses antes de sediar a Conferência do Clima, a COP 30, que irá unir líderes de diversas nações em Belém (PA) em novembro.

Ao comentar sobre a incongruência, Lula sinalizou que países desenvolvidos não se importam com a exploração do petróleo:

— Tem gente que fala que vai ter a COP aqui, que é muito ruim. Vê se os Estados Unidos estão preocupados, vê se a França, Alemanha, Inglaterra, estão preocupados. Eles exploram quanto quiser. É a Inglaterra que está aqui no Suriname (explorando petróleo).

"Credibilidade em xeque"

Já a ONG Greenpeace também criticou a fala de Lula, ao afirma que "em um mundo que acabou de ultrapassar o limite de 1,5ºC na temperatura média global, não é aceitável que discussões sobre abrir uma nova fronteira de exploração de petróleo em uma região tão importante como a Amazônia sejam sequestradas por interesses políticos".

Na avaliação da ONG, além de colocarem em xeque a credibilidade e competência do Ibama e confundirem a opinião pública ao afirmar que trata-se apenas de uma 'fase de pesquisa', tais polêmicas desviam a atenção para a falta de um plano concreto e eficiente sobre transição energética no Brasil".

— Investir tempo e recursos para explorar petróleo na Bacia da Foz do Amazonas não é avanço, conforme tem sido prometido, mas é sabotar o nosso próprio futuro. O desenvolvimento do Brasil já deveria estar baseado em uma matriz energética renovável, na economia circular, no melhor aproveitamento dos recursos naturais e na potencialização das economias e atividades sustentáveis que já existem nos territórios amazônicos — aponta o porta-voz de Transição Energética do Greenpeace Brasil, Rárisson Sampaio.

O Greenpeace avalia que novas fronteiras exploratórias de petróleo e gás natural não devem ser a estratégia de investimento da Petrobras e do governo federal, "considerando o cenário de declínio na economia global do petróleo para os próximos anos" e as metas de descarbonização do Acordo de Paris.

—A ‘lenga-lenga’ das discussões que estamos assistindo sobre a Foz do Amazonas é um verdadeiro desserviço para o que realmente importa: como vamos abandonar os fósseis e caminhar rumo a uma transição energética justa? Ainda não temos essa resposta — conclui Sampaio.

Disputa entre ministérios

O próximo leilão da Agência Nacional do Petróleo (ANP), marcado para 17 de junho, irá ofertar blocos na Margem Equatorial que foram alvo de uma disputa entre o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e estão cercados de dúvidas.

O órgão ambiental pediu para a ANP remover 31 blocos da oferta, de acordo com dados obtidos pelo Globo.

O MME, por sua vez, enviou ofício à agência solicitando a manutenção dos blocos nesse leilão — o que de fato ocorreu.

A divergência entre as duas áreas do governo ocorre num momento em que o Ibama analisa um pedido da Petrobras para perfurar — inicialmente com o objetivo de pesquisa — um poço na bacia da Foz do Amazonas.

A região fica a 160 quilômetros da costa de Oiapoque (AM) e a 500 km da foz do rio Amazonas em si.

