Oficial de inteligência da PM-RJ diz ao Congresso que operação teve resultado 'ínfimo'

O subsecretário de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, Daniel Ferreira de Souza, reconheceu na quarta-feira que a megaoperação do Rio foi importante no "campo simbólico", mas teve um resultado "ínfimo" em relação a desestruturar o poder do Comando Vermelho no Estado. A fala ocorreu durante uma reunião na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) no Senado.

— Aquela grande operação teve um resultado impressionante à vista dos números, mas que ainda assim foi algo ínfimo dentro do poder do Comando Vermelho e das outras facções na estrutura do Rio de Janeiro. Então, isso não resolveu. Foi importante a nível simbólico para o Estado mostrar que ele é capaz de entrar em qualquer local, porque uma das bandeiras que era vendida, muito por conta da ADPF (das favelas), é que havia locais onde não era possível o Estado entrar — disse o subsecretário, que era o representante do governo do Rio de Janeiro no colegiado.

O oficial acrescentou que esse mote era utilizado pelo Comando Vermelho para atrair lideranças de outros Estados. Entre os alvos havia criminosos do Pará, Bahia, Ceará e Amazonas.

A megaoperação das Polícias Civil e Militar do Rio deixou mais de 121 mortos e 113 presos nos Complexos da Penha e do Alemão, o que a levou a ser classificada como a ação mais letal da história do Estado. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), considerou a operação um "sucesso" e um duro golpe contra o Comando Vermelho.

Diante dos parlamentares da CCAI, o subsecretário destacou que a ação visava minar a "retórica do Comando Vermelho" disseminada no país.

— Então, se essa operação não vai resolver o problema, nós sabemos que não vai, ao mesmo mostrou que a retórica que o Comando Vermelho usava para conseguir converter e atrair lideranças do Brasil foi subvertida e o Estado entra em qualquer lugar de fato.

Logicamente, a gente precisa do apoio federal e nós o temos, mas precisamos aumentar essa integração. Se o Brasil não se ver como um país que possui países e Estados dentro do próprio Estado, talvez estejamos fadados a muitos problemas e talvez mortes de brasileiros — concluiu.

Na mesma sessão, o delegado da Polícia Federal Leandro Almada, atual chefe da Diretoria de Inteligência Policial (DIP) e ex-superintendente da PF no Rio, fez uma crítica ao “custo imenso” da operação em relação à perda de vida dos agentes de segurança.

— O problema é que o Estado não precisa entrar, mas estar. Eu não consigo tachar como um sucesso uma operação em que você teve quatro enterros no dia seguinte. Uma ação dessa com um custo imenso para as famílias dos policiais teria que ter um resultado efetivo. E não entrar lá e, dois meses depois, fazer a mesma coisa O que mudou efetivamente para o cidadão que mora lá? — questionou o delegado.

