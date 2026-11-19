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Entrevista Og Fernandes: Precisamos de um Judiciário mais compreensivo e próximo da sociedade Ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o pernambucano Og Fernandes foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o pernambucano Og Fernandes deixou a corte na semana passada, após 18 anos atuando nela e 45 anos de magistratura. Na ocasião, também lançou o livro “A Corte e o Poder: Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos”, escrito em parceria com os pesquisadores Luis Henrique Madalena e Lucas Sipioni Furtado de Medeiros sobre a história do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Og falou sobre a necessidade de uma reforma do Poder Judiciário, a luta pela segurança jurídica e sua experiência como jornalista antes de ingressar na magistratura.

Fala-se muito na necessidade de uma reforma no Poder Judiciário. Há muitos pontos em discussão, inclusive a questão de parentes de ministros advogando nas cortes. Na sua visão, essa reforma é necessária? E em que pontos?

A primeira observação que faço é de natureza filosófica. Em todas as reformas ocorridas no Judiciário neste país, quando vêm de setores externos ao poder, não significaram uma melhora expressiva. Acabei de escrever um livro sobre a história do STF e pude observar isso. As duas grandes reformas aplicadas notadamente sobre o tribunal, e parece que é o foco atualmente, foram para ajustar o STF ao pensamento do ditador ou do presidente autoritário da época. Getúlio Vargas manipulou a idade dos ministros no STF, o quórum do tribunal e colocou lá 21 novos ministros, à feição daquilo que ele entendia que seriam magistrados do perfil maleável ou simpático. E esse fato se repetiu após 1964, já no final do governo Castelo Branco, que aposentou compulsoriamente três ministros do STF, depois outros dois ministros, em solidariedade, pediram aposentadoria. E posteriormente o ministro Adauto Lúcio Cardoso, que Castelo havia indicado, deixou o Supremo inconformado, em face da aprovação de uma lei que introduzia a censura. Então, tomando como parâmetro a história política brasileira, uma reforma feita sem consultar o Supremo, de goela abaixo, não foi saudável e não avançou como desejaria a sociedade brasileira. Agora estamos num Estado Democrático de Direito, é possível que essa reforma, ouvidos o STF, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os segmentos do Judiciário que possam contribuir efetivamente, possa promover uma modificação de forma eficaz, eficiente e que produza efeitos. Podemos caminhar neste sentido.

Mas sairá de fato uma reforma?

Reformas teremos, são várias propostas. O fundamental é que sejam postas à mesa, discutidas pela sociedade civil, pelos que fazem o Poder Judiciário e de forma que se faça um Judiciário mais compreensivo e mais próximo da sociedade.

O governo federal encaminhou o pacote do ajuste fiscal, que tem entre suas premissas um combate aos supersalários. Sempre houve críticas a essa questão, e muitos penduricalhos encontram-se no Judiciário também. Como resolver isso?

Gosto de ser sincero, de botar os pingos nos ‘is’. Os supersalários são uma criação dos tribunais de justiça estaduais. A Justiça Federal, de maneira geral, e eu posso assegurar, não passou por esse tipo de manipulação de recursos públicos. Ao contrário, os salários que a Justiça Federal brasileira adotava, de primeiro grau e nos Tribunais Regionais Federais, ficam longe desse tipo de situação. O país passou por uma febre de vantagens, que seriam cômicas se não fossem trágicas, nos diversos tribunais de justiça estaduais. Não vou mencionar caso a caso, em se tratando de 27 tribunais, mas o que houve foi uma ação entre amigos em alguns estados envolvendo os três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, em que o Judiciário, com a autonomia e a independência que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, conseguiu fazer a aprovação nas Assembleias Legislativas de propostas que eram risíveis. E isso engordou os vencimentos da magistratura nesses estados de uma maneira insuportável, diria até escandalosa. Em boa hora, senão de forma tardia, o STF e o CNJ paralisaram esse tipo de manobra. Esse é um lado da moeda.

E qual seria o outro lado?

Eu vejo comentários demagógicos de que o salário de um juiz corresponde a quase vinte vezes o salário mínimo de um trabalhador brasileiro. É preciso perceber todas as categorias profissionais no Brasil, incluindo a magistratura, no devido patamar em que têm suas responsabilidades. Um juiz faz interdição de pessoas, separa casais, define com quem os filhos vão morar numa relação conjugal desgastada. O juiz prende. A decisão mais importante da minha vida foi conceder um remédio caríssimo, acima de milhões de reais, a uma criança portadora de uma doença. Tinha que ser aplicado, e eu concedi sabendo que ia pesar no orçamento do SUS, mas que iria salvar a vida de uma criança. E eu só pude fazer isso porque era juiz da ativa. Nesse sentido, há um cenário de atividades, obrigações e deveres que nos leva a uma categoria que tem que ser interpretada como de muita responsabilidade, e que deve ser remunerada de acordo com esses compromissos. Porém, a profissão de magistrado não gera riqueza. O juiz brasileiro vive com certa comodidade como uma pessoa de classe média.

Mas existem juízes e ministros ricos...

É possível haver situações de riqueza com características específicas, como o magistrado que também acumula a carreira de professor.

Mas a Operação Faroeste, da qual o senhor foi relator, mostrou juízes que vendiam sentenças. Que mudanças se pode tomar a partir daqueles casos para garantir que a independência dos magistrados venha acompanhada de uma responsabilização efetiva de quem cruzar a linha?

Aqueles casos são um desvio de função que, quando ocorre, tem que haver punição. É um enriquecimento ilícito. Nós já temos instrumentos para punir aqueles que traem o compromisso com a lealdade ao Judiciário e à sociedade brasileira. Lembro de uma frase do ministro Ayres Britto a respeito do Poder Judiciário. Que, sendo o último dos Poderes, em primeiro lugar não poderia falar. E em segundo lugar, requer que esse poder atue com cautela e moderação, porque será sempre a última palavra. Isso aumenta a responsabilidade. Acho que instrumentos legais nós temos. Não é fácil nem confortável, nem menos doloroso julgar colegas da magistratura. Porém, é necessário às vezes. Acho que a introdução do CNJ já foi um instrumento hábil para verificar não só a questão da disciplina da magistratura como o próprio planejamento do Judiciário de maneira global. O CNJ tem feito esse papel de forma adequada. Fundamentalmente, a independência do Judiciário é preceito constitucional. Nenhum juiz deve ingressar ou permanecer no Judiciário quando se verificar que por alguma razão ele perdeu independência.

Critica-se o Judiciário quanto às várias interpretações por parte dos magistrados, notadamente no STF. Como analisa a questão da segurança jurídica, diante dessa discussão sobre reforma do poder?

É uma preocupação que tenho desde que cheguei ao STJ. Nesses 18 anos, não arredei pé da uniformização da jurisprudência no âmbito infraconstitucional. O fato é que eu poderia pensar de forma diferente ao direito posto pelo STJ, mas pouco importava o que eu pensava a respeito daquela matéria se o tema já tinha sido pacificado naquele tribunal de forma distinta. Sempre segui a jurisprudência que predominava. Porque é fundamental que tenhamos essa uniformização da jurisprudência como segurança jurídica. O Judiciário existe por isso, para emprestar uniformização num país com essas dimensões. Temos uma legislação infraconstitucional que é aplicada no país inteiro. E é necessário estabelecer minimamente um processo de uniformização tanto no direito federal infraconstitucional quanto no direito constitucional. Mas quando se tem uma norma estabelecida e aparece um caso com alguma especificidade, é possível ter entendimento diferente, ressalvando que é uma situação distinta daquilo.

E quanto ao conhecimento prévio da visão de cada juiz?

Eu sempre tive como critério, quando fui desembargador do TJPE e, depois, ministro do STJ, que é importante que o cidadão conheça o pensamento do julgador. Não há nenhuma importância que alguém saiba como eu penso a respeito de tal matéria. Um advogado que milite no STJ haverá de saber meu pensamento sobre matérias ambientais ou processo penal. Não há dificuldade. Acho até que esse conhecimento do pensamento do julgador a respeito de tal matéria vem em sua própria garantia. Porque sabemos que há dois polos em um processo, o que promove a ação e aquele contra quem se move a ação, processo ou recurso. E havendo um perdedor, é natural que haja inconformismo com o resultado. O difícil e estranho é quando um julgador muda a tese que acolheu em um processo que seja assemelhado a outro, sem que justifique as razões pelas quais mudou seu pensamento. A ideia é que haja sempre a intenção do julgador nos tribunais superiores de manter o pensamento posto e, se mudar, ter que explicar. E assim teremos a segurança jurídica.

Como foi a sua transição do jornalismo para a magistratura?

No meu caso não foi difícil. Durante oito anos, trabalhei como repórter cobrindo o setor forense. De segunda a sexta-feira estava no Fórum da Capital, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), de modo que esse processo de amadurecimento com o Judiciário foi simples, porque já possuía essa experiência. E agradeço pela minha vida como jornalista, como repórter.

O que mudou na Justiça da sua entrada para cá?

O Judiciário andou e muito. Ingressei no Judiciário em 1981, são 45 anos de magistratura. Na minha primeira comarca, encontrei processos escritos a caneta. Depois cheguei na cidade, o que tinha de tecnologia era uma máquina de escrever, que chamávamos de ‘pé duro’. De lá para cá, evoluiu. Tivemos o processo da Assembleia Constituinte, a Constituição Federal de 1988, que trouxe uma reoxigenação em vários segmentos ligados ao Judiciário, a tecnologia que hoje é realidade em todos os tribunais do país. Quando cheguei ao STJ, em 2008, encontrei processos manuscritos em folha de papel. Tivemos a inserção da informática em 2009, e deixei o Judiciário com inteligência artificial.

Mesmo assim, a Justiça continua lenta...

Continua, mas isso não é um fenômeno só brasileiro. Depende muito do tipo de processo que se vai discutir. Eu faço uma espécie de analogia com a área medica. É questão de descobrir os sintomas do processo, dar um diagnóstico e propor soluções. Por outro lado, há que se ver o fato de que o Brasil é um país continental. São 27 tribunais de justiça estaduais, e temos agora seis tribunais regionais federais. Não é rima rica para processo rápido, porque as diversas instâncias levam a um prolongamento da questão, por um fator humano. Ninguém deseja ter sua decisão julgada de forma adversa. Tem as etapas e os recursos, as instâncias, a expectativa, o inconformismo, a ideia de que se deve pleitear outras instâncias para modificar uma decisão. E temos hoje algo em torno de 83 milhões de processos em andamento. E já foi mais. Os tribunais superiores têm adotado estratégias para minimizar esse volume. Então a questão da demora do processo decorre da própria natureza da questão.

A experiência em redação ajudou a construir seu olhar como juiz?

Tenho uma profunda gratidão ao jornalismo por ter me permitido aquilo que Gilberto Gil chamou de ‘régua e compasso’ para a magistratura. Entrei muito jovem no jornal, ainda era estudante de jornalismo e de direito. Àquela altura vivíamos um Judiciário com vicissitudes decorrentes do período autoritário, e foi importante perceber o Judiciário de fora para dentro. Essa observação me fez não perder nem entorpecer um olhar crítico. Sempre tive isso em mira, porque aprendi a admirar e conhecer a realidade do Judiciário. Depois, por ser jornalista e por tanto tempo ter me habituado a uma linguagem que tinha que ser clara e objetiva, até no vocabulário, eu trouxe isso para o Judiciário. São 45 anos de magistratura que me trouxeram esse benefício. O curso e a prática do jornalismo foram 50% do meu sucesso e êxito no Judiciário, tanto quanto os outros 50% da minha formação em direito.

Como jornalista, qual sua visão do papel da imprensa na cobertura do Poder Judiciário?

O olhar da imprensa é um olhar sempre sadio no sentido de colocar o foco naquelas questões sensíveis que afetam o compromisso da magistratura com a cidadania. Então é necessário que assim seja e que continue, que seja transparente, que tenha também um olhar compreensível da tarefa do julgador. Por exemplo, a cobrança excessiva às vezes sobre uma agilidade que dentro do Judiciário não é possível. Por outro lado, um aspecto importante é o desconhecimento do papel do Judiciário, atestado em pesquisas. A sociedade confunde trabalho do Judiciário com trabalho da polícia, confunde os Tribunais de Contas como integrantes do Poder Judiciário, e o Judiciário como integrante do Ministério Público. Por isso é importante que a trajetória da imprensa continue. Rui Barbosa, na República Velha, já falava da importância didática da divulgação dos fatos da Justiça pela imprensa, para que a sociedade brasileira conhecesse melhor o Judiciário, que é uma instância que existe para o cidadão.

E quanto ao livro, que histórias são reveladas sobre o STF? Alguma bombástica?

Faremos o lançamento no Recife, no dia 10 de dezembro, na Academia Pernambucana de Letras. Tem muita coisa interessante, fatos que a sociedade brasileira desconhece, que só foram possíveis de serem revelados a partir das entrevistas que fizemos com personalidades que construíram o Brasil após a Reforma Constituinte. Dentre essas histórias, está a de um importante presidente da República que escapou do impeachment a partir de uma reunião que houve entre ele, o então procurador-geral da República, Aristides Junqueira, e alguns ministros do STF. Nessa reunião, eles chegaram a um consenso de que esse presidente defluiu de uma providência, mas se ele não tivesse resolvido a questão, o procurador teria entrado com o impeachment.

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