DISPUTA Olavo de Carvalho: filha do guru bolsonarista quer usar herança para pagar dívida do pai com Caetano Heloísa de Carvalho, única deixada de fora de testamento, defende que tem direito a bens no Brasil

Se tiver acesso a parcela da herança de Olavo de Carvalho no Brasil, sua filha Heloísa de Carvalho, excluída da partilha de bens do guru bolsonarista nos Estados Unidos, quer destinar os recursos para quitar dívida que pai tinha com Caetano Veloso. O documento com a distribuição dos recursos nos EUA foi obtido na última semana pelo colunista do Globo Ancelmo Gois. Em entrevista ao portal Uol, ela afirmou ser a única da família a ter interesse em quitar a multa por ter chamado o cantor de pedófilo em 2017.

— Sou a única que quer pagar essa dívida — resultado das multas por Olavo insistir em chamar Caetano Veloso de pedófilo, mesmo após ter sido condenado e proibido. Na hora que eu tivesse o testamento em mãos, já passaria o meu crédito para Caetano. Eles sabem que o Olavo não tem esse patrimônio — afirmou ao Uol.

A ação movida por Caetano prevê pagamento de R$ 3 milhões em multa, e o pedido de penhora de bens para quitar o valor seria indicativo para Heloísa de que o pai também teria bens no Brasil. Apesar de não ter tido acesso aos recursos do testamento nos Estados Unidos, Heloísa afirma que o pedido do cantor para penhorar recursos da venda de livros do guru para quitar a multa é indicativo de que tenha bens no Brasil também:

— Aqui no Brasil, eu tenho direito à herança, e ele tem bens aqui. Eles (irmãos) não podem me excluir da partilha aqui, já que Olavo não moveu ação de indignidade contra mim. É 50% para a viúva e os outros 50% divididos entre os outros herdeiros.

Olavo de Carvalho morreu em janeiro de 2022 nos Estados Unidos, onde montou um testamento que contempla sua esposa, Roxane Andrade, e sete de seus oito filhos com direito a casas no país e parcela da renda recebida pela venda dos livros do autor. Heloísa foi a única a ficar de fora da partilha. Ao Uol, ela informou que não tem contato com nenhum dos irmãos e que precisou andar com segurança armado após o pai ter movido dois processos contra ela.

— Olavo moveu dois processos criminais contra mim e ainda tentou me interditar judicialmente. Por um tempo, andei com segurança armado e colete à prova de balas, de tantos ataques que eu estava sofrendo de bolsonaristas — conta.

Na Justiça, Heloísa ainda questionou a posição de Roxane como inventariante do espólio de Olavo, conforme noticiou o colunista do GLOBO, Ancelmo Gois. De acordo com ela, há "obscuridade" sobre sua posição, já que não houve a listagem de bens do escritor no Brasil.

