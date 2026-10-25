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ELEIÇÕES 2026 Omar Aziz é eleito governador do Amazonas Candidato do PSD obteve 59,9% dos votos até o momento

Com 85,84% das urnas apuradas, o candidato Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do estado Amazonas.

Aziz recebeu, até o momento, 1.090.351 votos, o equivalente a 59,96% dos votos válidos.

O candidato eleito disputava o segundo turno com Professora Maria do Carmo (PL), que obteve 728.255 votos (39,98%).

Natural de Garça (SP), Omar Aziz tem 68 anos e é engenheiro civil. Atual senador pelo Amazonas, Aziz já foi deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, vice-governador e governador do estado. Está no segundo mandato no Senado. Recentemente, foi o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aprovou o fim da escala de trabalho 6x1.

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