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TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL

ONG vê debate eleitoral sobre corrupção limitado a 'acusações' e lança recomendações a governadores

Transparência Internacional avalia ser fundamental que o processo eleitoral assuma caráter mais propositivo e traga medidas concretas no campo

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Urna eletrônicaUrna eletrônica - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A ONG Transparência Internacional-Brasil publicou nesta quinta-feira um documento com 40 recomendações para combate à corrupção no país por candidatos aos governos estaduais.

Para a organização, embora o tema seja frequentemente abordado em campanhas, o debate costuma se limitar a trocas de acusações. Os pesquisadores avaliam ser fundamental que o processo eleitoral assuma caráter mais propositivo e traga medidas concretas no campo.

O relatório aponta que “lacunas” existentes no combate à corrupção abrem “espaço para práticas que distorcem decisões, favorecem interesses privados e desviam recursos públicos, comprometendo as políticas e os serviços públicos oferecidos à população”.

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— Nas eleições, não basta que candidatos reafirmem o compromisso genérico de combater a corrupção. Se quiserem responder a uma das principais preocupações da população brasileira, precisam assumir compromissos concretos com a transparência e a integridade — afirma Renato Morgado, gerente de programas da Transparência Internacional-Brasil.

A ONG organizou as recomendações em sete eixos, que abordam desde o combate ao crime organizado até uma discussão entorno de emendas parlamentares. O relatório foi realizado com base nos resultados do o Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP).

O objetivo é auxiliar equipes de transição e novos governos na definição de prioridades e planos de trabalho para os mandatos entre 2027 e 2030.

Leia as principais recomendações abaixo:

Transparência, acesso à informação e dados abertos

Mecanismos anticorrupção

Órgãos centrais de controle interno

Participação e controle social

Emendas parlamentares e obras públicas

Segurança Pública e combate ao crime organizado

Meio ambiente e mudanças climáticas

A elaboração das recomendações também contou com consultas a representantes da sociedade civil, da academia e do poder público, além da análise de pesquisas e documentos técnicos produzidos por instituições nacionais e internacionais.

Entre elas, estão: a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e entidades da sociedade civil.

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