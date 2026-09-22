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assembleia geral da onu ONU "está falhando em livrar a sociedade do flagelo da guerra", diz Lula Declarações são feitas duranteseu discurso na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 22, em discurso na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que todos os países são "reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança (CS) que não cumpre seu papel".

Lula, que já discursou diversas vezes na tribuna da ONU ao longo de seus três mandatos, disse que "esse é o momento mais crítico" da entidade e que o sentimento que o move hoje "é de indignação" O presidente brasileiro disse que o secretário-geral da ONU, António Guterres, "foi testemunha dos crescentes desmandos das superpotências" nos últimos anos.

"Sua credibilidade nunca esteve tão baixa. Sua capacidade de proteger os mais frágeis nunca foi tão pequena. Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre seu papel", afirmou o presidente.

O presidente do Brasil disse que a ONU "está falhando em livrar a sociedade do flagelo da guerra" e que o poder de veto dado aos membros permanentes do conselho de segurança "concedeu às superpotências o privilégio da insensatez".

"Os que detêm as rédeas das decisões cruciais devem atuar com responsabilidade e sentido de urgência", afirmou. "As concessões à lei do mais forte já passaram dos limites. Isso não é idealismo.É o mais puro realismo. A guerra não é a continuação da política por outros meios, é a falência total da política", completou.

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