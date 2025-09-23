A- A+

ONU ONU: Lula afirma que forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições Em seu discurso o presidente também denunciou "interferências" nos assuntos internos do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente, na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23), as "forças antidemocráticas" que atacam as instituições.



"Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades", declarou em seu discurso, no qual também denunciou "interferências" nos assuntos internos do Brasil.



