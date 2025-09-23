Ter, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ONU

ONU: Lula afirma que forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições

Em seu discurso o presidente também denunciou "interferências" nos assuntos internos do Brasil

Reportar Erro
Lula em reunião da 80° Assembléia Geral das Nações UnidasLula em reunião da 80° Assembléia Geral das Nações Unidas - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente, na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23), as "forças antidemocráticas" que atacam as instituições.
 

Leia também

• ONU: Baerbock pede cooperação global e diz que falhas mundiais são responsabilidade de todos

• ONU/Guterres: nenhum governo pode interromper o avanço de energia limpa por interesse pessoal

• ONU: solução de dois Estados precisa ser debatida para conflito em Gaza, diz Guterres

"Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades", declarou em seu discurso, no qual também denunciou "interferências" nos assuntos internos do Brasil.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter