ONU
ONU: Lula afirma que forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições
Em seu discurso o presidente também denunciou "interferências" nos assuntos internos do Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente, na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23), as "forças antidemocráticas" que atacam as instituições.
"Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades", declarou em seu discurso, no qual também denunciou "interferências" nos assuntos internos do Brasil.