POLÍTICA Onze deputados da base de Lula acionam PGR contra Janones por suposto esquema de rachadinha Um grupo de 45 parlamentares representou criminalmente contra o aliado do presidente; entre eles, integrantes do União Brasil, PSD, Republicanos, PP e MDB que, juntos, lideram dez ministérios

Um grupo de 45 deputados acionaram a Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) para pedir que ele seja investigado por um suposto esquema de "rachadinha", denunciado em reportagem do portal Metrópoles.

Entre os parlamentares, há 11 filiados a partidos da base do governo Lula (PT): União Brasil (5), PSD (1), Republicanos (3), PP (1) e MDB (1) que, juntos, lideram dez ministérios. Apesar de serem de siglas da base do governo, os signatários se identificam com a oposição e raramente votam com o Planalto.

Na representação, os deputados alegam que Janones praticou os crimes de peculato, improbidade administrativa ao, segundo a matéria, ter exigido que seus assessores repassassem parte de seus salários. Em um dos supostos áudios divulgados, o parlamentar afirma ter gastado R$ 675 mil na campanha para prefeito, no ano de 2016. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contudo, declarou despesas em R$ 200,5 mil. Neste contexto, solicitam que ele também seja investigado por falsidade ideológica eleitoral.

Além de parlamentares de partidos adversários ao governo, assinaram a noticía-crime: Zucco (Republicanos-RS), Evair de Melo (PP-ES), Coronel Assis (União-MT), Messias Donato (Republicanos-ES), Sargento Fahur (PSD-PR), Coronel Ulysses (União -AC), Delegado Palumbo (MDB-SP), Rodrigo Valadares (União - SE), Alfredo Gaspar (União-AL), Fred Linhares (Republicanos-DF) e Cristiane Lopes (União-RO).

Os deputados em questão pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão do Planalto. No caso do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) lideram ministérios. Já o PSD tem três pastas comandadas por Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira). O Republicanos e o PP possuem um ministério cada — Portos e Aeroportos, sob o comando de Silvio Costa Filho e Esportes, com André Fufuca, respectivamente.

Por sua vez, o MDB tem Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades) no primeiro escalão.

Entre os 34 deputados que integram a oposição, a maior parte (32) é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Novo (1) e Podemos (1) também tem integrantes entre os signatários.

O que diz Janones

Nas redes sociais, Janones se referiu ao vazamento do áudio como “denúncias vazias”, que “nunca se tornaram uma ação penal ou qualquer processo, por não haver materialiade”.

"[...] usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na integra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente por todas as lideranças de extrema-direita", escreveu o parlamentar.

Veja lista de signatários

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Zucco (Republicanos-RS)

Marcel Van Hatten (Novo-RS)

Evair de Melo (PP-ES)

Mário Frias (PL-SP)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Coronel Assis (União-MT)

Coronel Meira (PL-PE)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Marcos Pollon (PL-MS)

Sanderson (PL-RS)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Luiz Phillipe (PL-SP)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Alberto Fraga (PL-DF)

Capitão Alden (PL-BA)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

André Fernandes (PL-CE)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Zé Trovão (PL-SC)

Coronel Ulysses (União -AC)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Carol de Toni (PL-SC)

Bia Kicis (PL-DF)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Adilson Barroso (PL-SP)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Amália Barros (PL-MT)

Abílio Brunini (PL-MT)

Júlia Zanatta (PL-SC)

Rodrigo Valadares (União - SE)

Carla Zambelli (PL-SP)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Filipe Barros (PL-PR)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Hélio Lopes (PL-RJ)

Fred Linhares (Republicanos-DF)

Cristiane Lopes (União-RO)

Bibo Nunes (PL-RS)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

