Opção ao "Aerolula", Airbus A330 foi comprado durante governo Bolsonaro

A- A+

Depois de 18 anos na atividade, o governo estuda "aposentar" o "Aerolula" e apostar em uma aeronave maior e mais nova para incorporar à frota da Força Aérea Brasileira (FAB). Na lista dos mais cotados a virar a nave oficial está um dos dois Airbus 330-200, conhecido como KC-30, comprados da Azul ainda durante a gestão Jair Bolsonaro (PL), no ano passado.

As aeronaves foram compradas da Azul em abril do ano passado, em licitação publicada no Diário Oficial, por US$ 80 milhões. As unidades de KB-30 usadas chegaram para uso da FAB em julho e novembro de 2022, mas ainda precisam ser adaptadas às necessidades de um avião presidencial.

Apesar de a FAB ter recomendado que a aeronave seja usada apenas a depender dos pedidos do presidente e da primeira-dama, as unidades da Airbus 330-200 já foram usadas em viagens oficiais de Lula antes mesmo de serem adaptadas. Em fevereiro, Lula fez o trajeto Brasília-Rio e Washington.



O Airbus 330-200 tem capacidade para cerca de 250 passageiros ou um pouco mais, dependendo da configuração, conforme O GLOBO mostrou neste domingo. É um avião enorme, com autonomia para até 16 horas e de voo, disse um militar que está acompanhando as discussões. A Aeronáutica defende que Lula só utilize a nova aeronave para voos longos.

Veja também

brasil Salles desiste de disputar a Prefeitura de SP: "Não vou mais concorrer. O Centrão ganhou"