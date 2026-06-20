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Política Operação contra Jaques não abala aprovação de Lula, mas PT admite punição A investigação da Polícia Federal que teve como alvo o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), abriu uma nova frente de desgaste para um dos principais articuladores políticos do governo do presidente Lula (PT)

A operação da Polícia Federal que teve como alvo o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), abriu uma nova frente de desgaste para um dos principais articuladores políticos do governo do presidente Lula (PT). Apesar da repercussão nas redes sociais e da exploração do caso por adversários, a avaliação de integrantes do governo e de aliados é de que, até o momento, a investigação não provocou mudanças significativas na aprovação de Lula nem do senador Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário do presidente nas eleições deste ano.

A mobilização digital em torno da operação teve alcance elevado, mas permaneceu concentrada em públicos já alinhados politicamente, sem romper as bolhas de opinião nem alterar de forma perceptível os índices de aprovação das principais lideranças envolvidas. A leitura predominante é de que o episódio, por enquanto, gerou mais repercussão entre militantes e influenciadores do que impacto efetivo sobre a opinião pública. A análise foi feita pelo portal Valor Econômico.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, a estratégia continua sendo acompanhar o desenrolar das investigações antes de qualquer decisão política. Embora Wagner permaneça na liderança do governo no Senado, o avanço das apurações mantém o caso sob observação, especialmente por se tratar de um dos principais interlocutores do Executivo junto ao Congresso.

A situação também passou a gerar discussões dentro do PT. Em entrevista a Band, a ex-presidente da legenda e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que o partido não protege eventuais irregularidades e admitiu a possibilidade de punição a Jaques Wagner caso os crimes investigados venham a ser comprovados. Segundo ela, a legenda respeita o devido processo legal, mas não compactua com práticas ilícitas.

A declaração de Gleisi foi interpretada como um sinal de que o PT busca equilibrar a defesa da presunção de inocência com a necessidade de preservar sua imagem pública diante das investigações. A ministra evitou antecipar qualquer medida disciplinar, ressaltando que eventuais sanções dependerão da comprovação dos fatos ao longo do processo.

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