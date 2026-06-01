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Declaração Operação contra produtora de 'Dark Horse' 'não tem nada a ver' com o filme, diz Flávio Bolsonaro Investigação da Polícia Civil deflagrada nesta segunda-feira aponta suspeita de fraudes e desvios de recursos públicos no contrato que a ONG de Karina da Gama firmou com a Prefeitura de São Paulo

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a operação da Polícia Civil de São Paulo que mirou a ONG Instituto Conhecer Brasil “não tem nada a ver com o filme”. A instituição é presidida pela empresária Karina Ferreira Gama, que também é dona da Go Up Entertainment, produtora responsável por “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi proferida pelo senador em conversa com jornalistas na chegada de uma agenda no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. Na ocasião, também estavam presentes o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) e o presidente da Assembleia Legislativa do estado (Alerj), Douglas Ruas.

Jim Caviezel como Jair Bolsonaro Fonte: Instagram/Reprodução

Flávio se refere a Operação Wi-Fi, deflagrada na manhã de hoje, que apura suspeitas de fraudes no contrato da ONG Instituto Conhecer Brasil (ICB) com a Prefeitura de São Paulo. O ICB tem como dona Karina Ferreira da Gama, que também é dona da Go Up Entertainment, produtora responsável pelo longa sobre o ex-presidente.

Segundo a Polícia Civil, há suspeitas de fraude na licitação e na execução do contrato, e também de desvio de recursos públicos no âmbito da contratação. O instituto foi contratado por R$ 108 milhões pela gestão Ricardo Nunes (MDB) para instalar 5 mil pontos de Wi-Fi gratuito em vias públicas da cidade.

A prefeitura informou, em nota, “que colabora com investigações em andamento e segue à disposição das autoridades, tendo já prestado informações” e que “todo o material requisitado na manhã desta segunda-feira já havia sido disponibilizado às autoridades e são, desde sempre, de acesso público através da prestação de contas do município”. Karina foi procurada, mas não se manifestou até o momento.

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