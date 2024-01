Operação da PF contra Carlos Bolsonaro repercute na imprensa internacional

A- A+

A operação da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, repercutiu na imprensa internacional, nesta segunda-feira (29).

"Polícia invade mansão do filho de Jair Bolsonaro como parte de investigação de espionagem", escreveu o jornal britânico The Guardian em sua reportagem sobre o caso. "Três viaturas policiais foram vistas entrando no condomínio à beira-mar onde Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, mora na cidade ", diz ainda a notícia.

O jornal britânico lembrou ainda da relação entre o ex-presidente e seu filho. "Bolsonaro chama Carlos de 'meu pitbull' ", disse o Guardian, que lembrou ainda da presença do vereador carioca Rolls Royce presidencial durante a posse em 2019.

"No Brasil, filho de Bolsonaro é alvo de investigação por suposta espionagem política", publicou, por sua vez, o jornal americano The Washington Post. "Declarações policiais e documentos do Supremo Tribunal mostram que a polícia está investigando um grupo de “crime organizado” que operou dentro da agência de inteligência durante o mandato de Bolsonaro e que supostamente usou as ferramentas e serviços da agência para uso político e ganho pessoal", destaca o jornal.

'Investigação de espionagem no Brasil chega mais perto do círculo íntimo do ex-presidente Bolsonaro", publicou a agência de notícias Reuters.

