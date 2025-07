Operação da PF na casa de Bolsonaro ganha destaque na imprensa estrangeira

A- A+

A operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada nesta sexta-feira (18) em Brasília, ganhou repercussão na mídia internacional. Jornais estrangeiros deram destaque o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente, assim como a determinação de restrições judiciais. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e ocorre em meio a investigações relacionadas à trama golpista que buscava reverter o resultado das eleições de 2022.

A CNN ressaltou que o ex-presidente será obrigado a usar tornozeleira eletrônica. A emissora americana enfatizou que Bolsonaro é réu em um processo por tentativa de golpe para reverter o resultado das eleições de 2022 e alertou que, se condenado, ele poderá enfrentar mais de 40 anos de prisão.

A agência de notícias Reuters repercutiu ao cumprimento dos mandados na casa de Bolsonaro e na sede do Partido Liberal, informando ainda que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa do aliado, classificando a investigação como uma “caça às bruxas”.

A Bloomberg também repercutiu a operação, ressaltando que Jair Bolsonaro será obrigado a usar tornozeleira eletrônica e que enfrenta restrições no uso das redes sociais. A agência destacou que o ex-presidente está prestes a ser julgado por uma suposta tentativa de golpe, o que amplia a atenção internacional sobre a instabilidade política no Brasil e as investigações envolvendo figuras centrais do governo anterior.

Interlocutores de Jair Bolsonaro relataram que a partir de agora ele terá que usar tornozeleira eletrônica, por ordem judicial. Eles afirmam também que o capitão reformado passou a ter restrições de publicações nas redes sociais e na comunicação com o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo está nos Estados Unidos capitaneando o movimento junto à gestão Donald Trump pela anistia e pela punição de ministros do STF.

Aliados de Bolsonaro relataram que ele se encontrava em casa no momento em que a PF chegou. ex-presidente , no Jardim Botânico.

"A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (18/7), em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PET n.º 14129", disse a PF em nota. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.

