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ELEIÇÕES Operação Eleição registra 124 ocorrências em Pernambuco Balanço considera registros feitos entre a noite de sábado (3) e o fim da manhã deste domingo (4); três pessoas foram detidas por distribuição de material de campanha

A Operação Eleição 2026 registrou 124 ocorrências em Pernambuco entre as 18h do sábado (3) e o final da manhã deste domingo (4). O balanço reúne atendimentos realizados pelas forças de Segurança Pública durante o período de votação em diferentes regiões do Estado.

Entre os registros estão prisões relacionadas a crimes eleitorais, principalmente casos de boca de urna e distribuição irregular de material de campanha. Na Madalena, no Recife, e em Petrolina, equipes realizaram prisões durante a operação.

“Essa eleição tem sido distinta. Há muitas ocorrências de boca de urna, várias imagens estão circulando e nós vemos que é algo deliberado. É algo que você vê pessoas com camisas novas, da mesma cor, em frente a locais de votação. Já fizemos prisão, não só por boca de urna, mas por compra de voto, com dinheiro sendo apreendido, com imagens", destacou o Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, durante coletiva de imprensa na manhã deste domingo.

Em Petrolina, três pessoas foram detidas após serem flagradas distribuindo material de campanha depois da meia-noite. Os casos foram encaminhados às autoridades competentes para a adoção das medidas previstas em lei.

A operação reúne diferentes instituições de Segurança Pública, com equipes mobilizadas para atender denúncias e se deslocar aos locais indicados.

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