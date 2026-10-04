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Operação eleitoral apreende R$ 357 mil e mira crime organizado e milícias

Diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que as ocorrências registradas não comprometeram o andamento da votação

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O diretor-geral, Andrei Rodrigues, destacou que a PF mantém atenção especial para impedir a infiltração de organizações criminosas no processo eleitoralO diretor-geral, Andrei Rodrigues, destacou que a PF mantém atenção especial para impedir a infiltração de organizações criminosas no processo eleitoral - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, disse neste domingo, 4, que a corporação realiza uma operação nacional voltada à segurança das eleições, com foco tanto na proteção do processo eleitoral quanto na prevenção de interferência do crime organizado e de milícias na disputa.

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"Temos um processo em curso com algumas ocorrências, mas nada que esteja perturbando o processo eleitoral e a votação. Só no dia de hoje, por exemplo, fizemos uma operação em Roraima com apreensão de mais de R$ 300 mil em dinheiro; só hoje já foram mais de R$ 357 mil que a PF apreendeu em dinheiro vivo e aquilo tudo nos indica a vinculação com o processo eleitoral", afirmou há pouco em entrevista coletiva, em Brasília (DF).

Segundo Rodrigues, até o momento, as ocorrências registradas não comprometeram o andamento da votação.
 
O diretor-geral destacou que a PF mantém atenção especial para impedir a infiltração de organizações criminosas no processo eleitoral. "Temos cautela para que o crime organizado e as milícias não se infiltrem no processo eleitoral de alguma maneira", afirmou.

Ele afirmou que, em 2026, a PF instaurou 1.292 inquéritos policiais e conduz atualmente mais de 2.200 investigações relacionadas a crimes eleitorais.

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, também participou da entrevista à imprensa e afirmou que a PRF trabalha para garantir a fluidez das vias de acesso aos colégios eleitorais pelo Brasil.
"A PRF tem muita atenção na execução dessa operação para garantir a fluidez do trânsito e segurança para os eleitores", disse.

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