investigação Operação First Mile: entenda investigação da PF que apura uso de programa espião pela Abin Alvos são suspeitos de utilizarem uma ferramenta ilegal no órgão durante o governo de Jair Bolsonaro (PL)

A operação da Polícia Federal, realizada na manhã desta quinta-feira (25), tem como alvos o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), sete policiais federais e três servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). De acordo com as investigações, eles são suspeitos de utilizarem uma ferramenta ilegal no órgão durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Como revelou O Globo em março do ano passado, a Abin utilizou um programa secreto chamado FirstMile para monitorar a localização de alvos pré-determinados por meio dos aparelhos celulares. Após a reportagem, a PF abriu um inquérito e identificou que a ferramenta foi utilizada para monitorar políticos, jornalistas, advogados e adversários de Bolsonaro.

O FirstMile tinha capacidade de monitorar, sem autorização judicial, os passos de até 10 mil pessoas por ano. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar num mapa a localização registrada a partir da conexão de rede do aparelho.

A ferramenta foi produzida pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint) e era operada, sem qualquer controle formal de acesso, pela equipe de operações da agência de inteligência.

