Operação Lesa Pátria: PF faz operação para prender suspeitos de incitar atos golpistas

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação para prender dois suspeitos de terem participado dos atos golpistas de 8 de janeiro e incitado os ataques às instituições, quando Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e vandalizados. A ação integra a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada para identificar participantes e financiadores dos atos antidemocráticos do início do ano.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de João Pessoa (PB) Cabedelo (PB), Bayeux (PB), Mirassol do Oeste (MT) e Cáceres (MT). Os pedidos foram expedidos pelo STF.

Os investigadores apontam que os alvos da operação desta terça-feira são suspeitos de gravar vídeos durante a invasão ao Palácio do Planalto, publicadas nas redes sociais, e incentivando outras pessoas a participarem de ataques às instituições. Eles ainda teriam incitado o enfrentamento aos policiais que atuavam na contenção dos golpistas.

Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

