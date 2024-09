Operação lesa Pátria: PF prende candidato a vereador em SC considerado foragido

A- A+

O pastor Dirlei Paiz (PL), candidato a vereador em Blumenau (SC), foi preso pela Polícia Federal (PF) nessa segunda-feira (16).



O mandado de prisão foi expedido em 29 de agosto, depois que o pastor descumpriu uma medida restritiva e fez postagens nas redes sociais. Ele era considerado foragido pela PF.

Jair Santos, advogado de Paiz, disse que ele "não era foragido". "Quando a polícia cumpriu o mandado, o encontrou e ele não rompeu sua tornozeleira e se apresentava semanalmente ao fórum. Ele estava na rua fazendo campanha, perto de sua casa", disse.

Dirlei Paiz, alvo da Operação Lesa Pátria, foi levado para o Presídio Regional de Blumenau.



O candidato já havia sido preso em agosto de 2023 por participar de acampamentos em frente a um batalhão do Exército e pedir uma intervenção militar no País, além de ser acusado de financiar os atos golpistas de 8 de Janeiro. Ele foi solto em dezembro do ano passado.

O pastor teve que usar tornozeleira eletrônica e foi impedido de usar suas redes sociais, após ser solto. Porém, em agosto de 2024, fez uma publicação sobre sua campanha à Câmara Municipal de Blumenau.



Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal (STF) pediu que a defesa se manifestasse, mas a Corte não aceitou os argumentos apresentados. Então, no dia 29 do mesmo mês, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão. O candidato foi preso enquanto entregava santinhos de sua campanha na região central da cidade, próximo à casa dele.



