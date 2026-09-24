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Operação Carbono Oculto Operador de Vorcaro ligado a 'Dark horse' era conhecido como 'pioneiro nas Bahamas'; saiba quem é Antônio Carlos Freixo Júnior, o 'Mineiro', tem histórico na montagem de estruturas offshore no país caribenho e confirmou ter transferido US$ 12,3 milhões para fundo ligado ao financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro

Entre os alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24), estão endereços ligados a Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial; seus irmãos, André e Bruno Tupinambá; e ao empresário Antonio Carlos Freixo Junior, o "Mineiro", dono da Entre Investimentos. A nova ação aponta a participação central de executivos do mercado financeiro no esquema de lavagem de dinheiro vinculado à máfia dos combustíveis. Freixo já esteve em destaque no noticiário nacional do início do mês, ao assinar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito das investigações sobre o Caso Master.

O empresário é apontado como um dos principais operadores do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, senão o principal. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que Freixo era descrito como “pioneiro nas Bahamas” em razão de estruturas offshore que teria montado no país caribenho. A informação consta de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) citado pela PF ao pedir a abertura de uma investigação específica sobre o financiamento de “Dark horse”, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Cumpre ressaltar que Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como "Mineiro", não é um intermediário financeiro de perfil convencional. O RIF nº 144413 destaca que Freixo é descrito publicamente como "pioneiro nas Bahamas" em razão de estruturas offshore que teria montado naquele país, tradicionalmente considerado um paraíso fiscal”, escreve a corporação em documento incluído nas investigações relacionadas ao filme.

A referência ao histórico de Freixo nas Bahamas aparece na representação da PF justamente quando os investigadores detalham a estrutura financeira usada para os aportes no filme. O empresário é ligado à Entre Investimentos e Participações e, em delação, disse que realizou sete remessas para o fundo Havengate, nos Estados Unidos, que totalizaram US$ 12,3 milhões em 2025.

O fundo fica sediado nos Estados Unidos, é administrado por Paulo Calixto, próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e foi usado para o financiamento de “Dark horse”.

Freixo confirmou as transferências em seu acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. Segundo o relato do delator, os pagamentos foram realizados a pedido de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

'Não é intermediário de perfil convencional'

A trajetória de Freixo com estruturas offshore nas Bahamas é anterior à operação envolvendo o filme. Na representação, a PF afirma que ele “não é um intermediário financeiro de perfil convencional” e destaca sua atuação no país caribenho. O documento não aponta que a existência dessas estruturas, por si só, configure crime, mas usa o histórico para contextualizar o perfil de Freixo e sua participação na estrutura financeira sob investigação.

A conexão com Vorcaro também é anterior ao “Dark Horse”. Ao explicar por que considera relevante a escolha da Entre Investimentos para as remessas, a PF afirma que Freixo e Vorcaro mantinham um relacionamento financeiro consolidado, com histórico de operações compartilhadas. Para os investigadores, portanto, a utilização da empresa não teria ocorrido de maneira aleatória.

O caminho identificado pela PF para os recursos do filme, contudo, não passa pelas Bahamas. As transferências investigadas foram feitas da Entre Investimentos, no Brasil, para o Havengate, nos Estados Unidos.

A movimentação internacional de Vorcaro nas Bahamas, porém, também é alvo de uma frente distinta de investigação. Como mostrou O GLOBO, um relatório do Coaf incorporado ao inquérito sobre as fraudes do Banco Master aponta que o banqueiro movimentou US$ 89,6 milhões, cerca de R$ 455 milhões, em transações financeiras nas Bahamas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025.

O relatório reúne operações envolvendo Vorcaro, a Mosaic Financial, uma corretora de valores mobiliários registrada nas Bahamas, e outras empresas. As movimentações foram consideradas suspeitas por diferentes razões, entre elas possível corrupção, origem suspeita dos fundos, transações sem propósito econômico aparente e operações envolvendo jurisdição estrangeira de alto risco.

No caso do filme, a PF encontrou no celular de Vorcaro um contrato que previa investimento total de US$ 24 milhões na produção. O valor seria dividido em 14 parcelas. Segundo a representação, as remessas posteriormente identificadas entre a Entre e o Havengate tinham valores praticamente correspondentes às parcelas previstas no contrato.

Em uma das conversas analisadas pelos investigadores, Vorcaro orientou que um pagamento relacionado ao filme fosse realizado “via Entre” - uma referência, segundo a PF, à Entre Investimentos. Poucos dias depois, foi localizado um comprovante de uma transferência de US$ 2 milhões da Entre para o Havengate, com a indicação de que o pagamento era destinado ao filme.

O documento em que constam os relatos foi assinado pela Polícia Federal em 8 de julho de 2026 e nele pedia ao sTF a instauração de uma investigação separada para os achados descritos “com a finalidade de apurar a eventual prática de crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e delitos correlatos no contexto do financiamento transnacional da produção cinematográfica Dark Horse”.

Flávio Bolsonaro, que teve conversas em que pede dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar a cinebiografia do pai é investigado no Supremo.

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