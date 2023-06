A- A+

Jantar Oposição a Lula, Rosângela Moro participa de jantar do União Brasil com petistas Presentes ao encontro disseram que ministro Padilha cumprimentou deputada de forma protocolar

A deputada Rosângela Moro (União-AP) esteve presente em um jantar promovido pela bancada de seu partido e que contou com a presença de petistas, como o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

A parlamentar faz parte da ala do partido que faz oposição incondicional ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem votado contra projetos de interesse do governo, como o arcabouço fiscal. No entanto, isso não a impediu de participar do evento promovido pelo deputado Fernando Maragoni (União-SP) e que reuniu ministros do governo.

Segundo relatos dos presentes, Padilha chegou a cumprimentar a deputada, mas apenas de uma forma protocolar. Também de oposição, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) não participou. Rosângela foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Rosângela é mulher do senador Sergio Moro (União-PR), que é ex-juiz e foi responsável pela sentença que levou Lula a prisão em 2018. Em janeiro, outro jantar, dessa vez promovido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também reuniu Rosângela e Padilha no mesmo ambiente.

O evento que aconteceu ontem serviu para o partido cobrar o governo para que Daniela Carneiro saia do Ministério do Turismo para dar lugar ao deputado Celso Sabino (União-PA). Segundo integrantes do União, Padilha sinalizou que uma definição deve acontecer na próxima semana.

