Oposição aciona PGR contra Erika Hilton por contratação de maquiadores como assessores na Câmara

O líder do PL na Câmara, Zucco (PL-RS), e o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) encaminharam para a Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) por ter maquiadores como assessores parlamentares.



O caso veio à tona nessa terça-feira (24) e repercutiu nas redes sociais entre a oposição, que compartilhou a informação de que os profissionais Ronaldo Hass e Índy Motiel aparecem como funcionários na folha de pagamento do gabinete dela.

Na solicitação encaminhada à PGR, os parlamentares afirmam que a contratação configura "desvio de finalidade" ao dizer que "não há qualquer indício concreto de que os mencionados agentes exerçam atividades compatíveis com as atribuições inerentes ao cargo de secretário parlamentar".



Os deputados do PL também fizeram acusações de improbidade administrativa, violação do Código de Ética da Câmara e quebra de decoro parlamentar. Eles também solicitaram o encaminhamento do caso ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Ao se manifestar sobre as acusações ontem, a parlamentar negou a contratação de maquiadores com a verba de gabinete e disse que os profissionais "a assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam briefings e dialogam diretamente com a população".

Entenda o caso

Listado como assessor da deputada desde maio do ano passado e com salário bruto de R$ 9.678,22, o maquiador de São Paulo Ronaldo Hass assina produções de Erika para momentos como o show da Beyoncé em Paris na semana passada, segundo um post compartilhado no Instagram pelo stylist Bruno Pimentel.

Em seu perfil no Instagram, Hass também compartilhou maquiagens feitas para a parlamentar para ocasiões como a "Marsha Trans" em Brasília no ano passado e o desfile técnico da Paraíso da Tuiuti, escola de samba carioca pela qual ela desfilou em março deste ano.

Também creditada por maquiagens e penteados de Hilton, Índy Montiel também aparece como assessora da deputada desde dezembro do ano passado, com salário bruto mensal de R$ 2.126,59. Ao mostrar detalhes das produções nas redes sociais, ela se refere à parlamentar como "musa" e "living doll" (boneca viva, traduzida do inglês).

