A- A+

Acusação Oposição diz que população vai à casa de prefeito baiano pedir "autorização" para exames no SUS Procurado, Wilson de Bududa negou acusação: "Atendo no meio da rua, no gabinete, na minha residência. Mas a marcação de exames não acontece na minha casa"

A marcação de exames médicos o Sistema Único de Saúde (SUS) do pequeno município baiano de Ibitiara, com 14.637 habitantes, segundo o Censo 2022, virou motivo de acusações entre a prefeitura e a oposição na Câmara de Vereadores.

Durante sessão plenária na terça-feira passada, dia 7, a vereadora Dilma de Narciso (PT) afirmou que a população da cidade vai à casa do prefeito, Wilson de Bududa (PSD), para pedir autorização para agendar exames.

— O povo agora está indo para onde pedir autorização para exame? Para a casa do prefeito. Quer dizer, retrocedemos. O povo tem que ir para a casa do prefeito pedir autorização de exame, porque chega na Secretaria de Saúde e não tem exame, não está autorizando — apontou a vereadora.

Procurado pelo Globo, Bududa negou a acusação. Ele afirma que há um setor responsável dentro da Secretaria Municipal de Saúde para marcação de exames. Mas afirmou que, "como gestor, atende em todo lugar da cidade".

— Eu atendo no meio da rua, no gabinete, na minha residência. Não tem nada disso. Como gestor, atendo em todo lugar da cidade. Dentro do meu carro, eu atendo. Isso é coisa de oposição. Temos um setor na secretaria para marcar os exames. Ela (Dilma) é agente de saúde e sabe disso. Eu ganhei a eleição em todas as zonas do município, atendendo o povo em todas as regiões. Mas a marcação de exames não acontece na minha casa — afirmou.

Veja também