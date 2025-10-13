Seg, 13 de Outubro

Acusação

Oposição diz que população vai à casa de prefeito baiano pedir "autorização" para exames no SUS

Procurado, Wilson de Bududa negou acusação: "Atendo no meio da rua, no gabinete, na minha residência. Mas a marcação de exames não acontece na minha casa"

O prefeito Wilson de Bududa (PSD) afirma que há um setor responsável dentro da Secretaria Municipal de Saúde para marcação de examesO prefeito Wilson de Bududa (PSD) afirma que há um setor responsável dentro da Secretaria Municipal de Saúde para marcação de exames - Foto: Divulgação/PSD

A marcação de exames médicos o Sistema Único de Saúde (SUS) do pequeno município baiano de Ibitiara, com 14.637 habitantes, segundo o Censo 2022, virou motivo de acusações entre a prefeitura e a oposição na Câmara de Vereadores.

Durante sessão plenária na terça-feira passada, dia 7, a vereadora Dilma de Narciso (PT) afirmou que a população da cidade vai à casa do prefeito, Wilson de Bududa (PSD), para pedir autorização para agendar exames.

— O povo agora está indo para onde pedir autorização para exame? Para a casa do prefeito. Quer dizer, retrocedemos. O povo tem que ir para a casa do prefeito pedir autorização de exame, porque chega na Secretaria de Saúde e não tem exame, não está autorizando — apontou a vereadora.

Procurado pelo Globo, Bududa negou a acusação. Ele afirma que há um setor responsável dentro da Secretaria Municipal de Saúde para marcação de exames. Mas afirmou que, "como gestor, atende em todo lugar da cidade".

— Eu atendo no meio da rua, no gabinete, na minha residência. Não tem nada disso. Como gestor, atendo em todo lugar da cidade. Dentro do meu carro, eu atendo. Isso é coisa de oposição. Temos um setor na secretaria para marcar os exames. Ela (Dilma) é agente de saúde e sabe disso. Eu ganhei a eleição em todas as zonas do município, atendendo o povo em todas as regiões. Mas a marcação de exames não acontece na minha casa — afirmou.

