Política Oposição diz que se reunirá com Paulinho para tentar convencê-lo a mudar de ideia sobre anistia Relator da proposta afirmou que proposta irrestrita estava 'superada' na Casa

Após o relator da anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ter afirmado em que uma proposta ampla e irrestrita já havia sido superada na Casa, a oposição vai procurá-lo para tentar convencê-lo do contrário. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmam que ainda há espaço para negociar.

Líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirmou que a conversa com o relator pode mudar o rumo da proposta.

— Quando eu conversar com ele vai entender melhor sobre a anistia. Ele assumiu a missão agora, é normal ter alguns erros no início — disse.



Sóstenes ainda elogiou a escolha de Paulinho para o cargo, tido como um nome moderado, e afirmou que o texto da proposta ainda não foi discutido. O líder bolsonarista projeta que a discussão do mérito da anistia vai tomar de quinze a trinta dias.

A ideia de procurar Paulinho da Força e se sentar à mesa com ele também é pleiteada pelo líder da oposição, Zucco (PL-RS), que quer se reunir com o relator na semana que vem. O objetivo é pressionar para que o perdão contemple o maior número possível de envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Paulinho, no entanto, já avisou que não pretende patrocinar uma anistia total. Em entrevista ao GLOBO, afirmou que esta ideia já foi superada na casa:

— Essa coisa de anistia ampla e irrestrita já foi superada. Nós votamos em um acordo do texto do Crivella, que já não é ampla e irrestrita. E o texto do Crivella é só para inglês ver. Nós vamos construir um outro caminho. Um caminho que possa, talvez, agradar a maioria, né? Talvez não agradar todo mundo. Mas eu vou tentar agradar todo mundo. Então, conseguir fazer aquilo que agrada a maioria. E ainda não dá pra dizer se é redução de pena ou o que que é, porque eu não ouvi ninguém ainda — afirmou.



O tema ganhou força depois que a Câmara aprovou, nesta quarta-feira, a urgência da anistia, seis dias após o Supremo Tribunal Federal condenar Bolsonaro na trama golpista.

Hoje, o impasse é sobre até onde vai o perdão: bolsonaristas querem anistia total, incluindo condenados e investigados; já partidos de centro e até parte da direita defendem algo mais restrito, como redução de penas ou exclusão dos condenados na trama golpista.

Paulinho deve ouvir bancadas e líderes antes de fechar um texto. Até lá, oposição e governistas vão disputar espaço para influenciar a versão final. O relator, porém, repete nos bastidores que não vai se alinhar de forma automática a nenhum dos lados e que o texto só ganhará forma depois de ouvir todas as bancadas.

