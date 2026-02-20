A- A+

Eleições e Carnaval Oposição em Olinda aproveita queixas sobre a gestão e o Carnaval e traça prévias para 2028 Pelo menos três nomes aparecem como possíveis sucessores da prefeita Mirella Almeida

Depois de escapar de seis pedidos de impeachment - o primeiro antes de um ano de gestão - a prefeita Mirella Almeida (PSD) precisa agilizar as ações e melhorar a estrutura do Carnaval 2027, atrativo da cidade.

No sobe-e-desce das ladeiras, foliões registraram lixo espalhado, sons eletrônicos se sobrepondo ao das orquestras, veículos e blocos circulando no mesmo espaço, invasão de ambulantes.

As reclamações fortaleceram a oposição. E é certo dizer que as prévias para 2028 estão em curso na Marim dos Caetés.

Não à toa o ex-vereador e candidato derrotado à prefeitura em 2024, Vinicius Castello (PT), ousou levar o prefeito do Recife e possível candidato ao governo, João Campos (PSB), para um tour no meio da folia, em plena Segunda-Feira Gorda. E está atento a cada passo da gestão.

No terceiro mandato e três vezes presidente da Câmara, o vereador Saulo Holanda (MDB), não esconde o desejo de gerir a cidade. Diz que a gestora não pensa no povo, nem ouve sugestões.

Outra candidata em potencial é a vereadora Eugênia Lima (PT), que deve disputar vaga para a Assembleia Legislativa. Ela está recolhendo assinaturas para uma CPI que investigue a limpeza urbana.

Ontem, ao avaliar a festa, a prefeita adiantou que o samba terá espaço na parte baixa do Sítio Histórico. As agremiações clamam por estrutura. O polo infantil agradou crianças e adultos, mas não houve referência a ele

A participação feminina cresceu de 52% para 53% dos quatro milhões de pessoas que circularam na festa. Alguma ação diferenciada tem de ser anunciada para elas. Dá tempo.

Planalto no casamento

O presidente Lula não vem ao casamento do prefeito do Recife, João Campos, com a deputada Tabata Amaral, amanhã. Estará na Índia. Mas pediu que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, marcasse presença. Também liberou da viagem os ministros pernambucanos José Mucio (Defesa) e Wolney Queiroz (Previdência), para ampliar a representação do governo na festa.

Habilidoso

Na visita que fez ao Carnaval de Olinda, João Campos evitou afirmar que o convite para estar na cidade havia sido de Vinicius Castello, como divulgado. Avisou que foi também de Saulo Holanda e outros líderes. Começou ali a administrar a disputa no grupo.

Foco para investir

Aliados de Raquel Lyra reconhecem que em vez de montar um polo do Festival Pernambuco Meu País, no Bairro do Recife, disputando o público do Marco Zero, a governadora deveria ter investido no Carnaval de Olinda. A cidade precisava de mais verba.

Alvo certeiro

O cientista político Hely Ferreira observou, ontem, em entrevista à Rádio Folha, que o presidente Lula estava mais feliz na folia de Salvador, onde é certo ter palanque único, que na do Recife. Por aqui, estava entre os adversários Raquel Lyra e João Campos.

